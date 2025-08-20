Weapons: ¿Quién es Gladys, cuántos años tiene y por qué robó a los niños?

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Tras haber cautivado tanto al público como a la crítica, muchos esperan que Weapons, la cinta de terror de Zach Cregger, cuente con una segunda entrega que profundice más en el escalofriante y fascinante universo del fenómeno de terror del año.

De hecho, la productora del filme estaría barajando muy seriamente la posibilidad de sacar adelante una precuela que podría estar relacionada con los orígenes de su personaje más inquietante, la tía Gladys (Amy Madigan).

Pero hasta que este proyecto se materialice, los fans tendrán que contentarse con las ambiguas respuestas que da la cinta respecto a la verdadera identidad y motivaciones del personaje más misterioso y osucro de Weapons.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Conforme la trama de Weapons avanza se descubre que la misteriosa desaparición de todos los niños de una clase, que se levantan a la misma hora de la madrugada del mismo día y salen de su casa corriendo como autómatas en la misma posición, es obra de Gladys, una mujer recién llegada al pueblo que se presenta como la tía del único niño de la clase que no desaparece, Alex.

Relatada de forma episódica desde la perspectiva de diferentes personajes, en la parte que corresponde a la visión de Alex se ve cómo los padres de este acogen en su hogar a Gladys, que aparece muy debilitada y casi al borde de la muerte por una enfermedad. No obstante, la mujer pronto experimienta una recuperación milagrosa, mientras que los dos adultos se sumen en un extraño estado de catatonia.

Se revela entonces que Gladys, de alguna manera, ha rejuvenecido a costa de sus anfitriones pero, consciente de que esto solo es una solución a corto plazo, la mujer decide buscar nuevas y más jóvenes víctimas que la mantengan sana. Con la ayuda de Alex, que solo quiere salvar a sus padres, la mujer consigue hechizar a los compañeros de clase de este y atraerlos a su sótano, donde permanecen inertes y alimentados con sopa de bote, una tarea de la que, al igual que en el caso de sus padres, realiza Alex.

Sin específicarlo de forma manifiesta, Weapons parece dejar claro así que la razón por la que Gladys lanza su hechizo sobre los niños (para lo que necesitó un objeto personal de los pequeños que le proporcionó Alex) y los secuestra es la misma que la lleva a casa de su supuesta hermana: la necesidad de mantenerse con vida absorbiendo la energía de otros.

Si bien la película no ahonda en los detalles de este intercambio de fuerza vital, parece ser algo progresivo ya que, al final, mientras que los padres de Alex permanecen en estado casi vegetativo y no logran recuperarse tras estar más tiempo bajo los efectos de la brujería Gladys, hay niños que con el tiempo pueden volver a hablar.

Así, las secuelas del hechizo de Gladys se muestran duraderas y más severas e irremediables en el caso de los padres de Alex, probablemente debido al hecho de que fueron sus primeras víctimas y que las estuvo exprimiendo más tiempo.

¿ES GLADYS LA TÍA O LA TÍA ABUELA DE ALEX?

Cuando se presenta ante el director de la escuela, Gladys dice ser la hermana de la madre de Alex, su tía, por lo tanto. No obstante, esto se adivina tan dudosamente cierto como su explicación de que está cuidando al niño mientras sus padres están enfermos. Y es que, en el capítulo de la película narrado desde la perspectiva del niño, los padres de este hablan de ella como de la tía de la madre de Álex, es decir, hermana de la abuela del pequeño y, por tanto, tía abuela de este. Aunque los padres creen haberla conocido en el pasado, también señalan que no asistió a su boda y es obvio que no han tenido apenas trato con ella.

Por otro lado, un detalle específico indica que Gladys podría ser aún más anciana de lo que los padres de Alex se figuran. Y es que, en una conversación con Marcus, la mujer señala que el padre del niño está enfermo y lo hace usando una expresión que antiguamente se usaba para referirse a la tuberculosis.

Así, la excéntrica mujer dice que sufre "tisis", un término que se remonta a la antigüedad, pero que con el tiempo se convirtió en sinónimo de tuberculosis y luego fue reemplazado por ella. Esta enfermedad bacteriana se identificó formalmente en 1882, y aunque el término tisis todavía se usaba a principios del siglo XX, con el tiempo se convirtió en algo solo utlizado en la literatura clásica y los libros de historia.

Esto, sumado al hecho de que se hace hincapié en que Gladys ha estado enferma mucho tiempo, podría señalar que la bruja pertenece a una generación anterior y lleva viva más de lo que aparenta.

Si bien queda claro que Gladys no es tía de Alex y, muy seguramente, ni siquiera su tía abuela, esto no hace imposible que tenga algún tipo de lazo familiar con él. En todo caso, la película no lo especifica y sería más que probable que su parentesco fuese tan solo una invención para ser acogida en su casa.