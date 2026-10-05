Digger se estrella en taquilla y firma el peor estreno de Tom Cruise en 19 años

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Con tan solo 20 millones recaudados a nivel mundial, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, Digger, ha firmado un primer fin de semana en taquilla muy por debajo de lo esperado. El filme, que apostó por la presencia de Tom Cruise como uno de sus grandes reclamos promocionales, parece estar ahora adoptando una nueva estrategia de marketing ante la posibilidad de convertirse en uno de los mayores fracasos comerciales de la carrera del actor.

De los 20 millones que ha recaudado Digger desde que aterrizó en cines el pasado 2 de octubre, 8 millones corresponden a la taquilla de Estados Unidos y Canadá, mientras que 12 millones provienen del resto del mundo. Según informa Variety, el filme habría contado con un presupuesto de entre 160 y 180 millones, por lo que su estreno se perfila como un fracaso en toda regla.

De hecho, se trata del peor estreno de una película de Cruise en 19 años, desde que en 2007 Leones por corderos recaudó apenas 10,3 millones de dólares en su primer fin de semana en cines. No obstante, el filme protagonizado por Cruise junto a Robert Redford y Meryl Streep contó con un presupuesto de 35 millones de dólares, bastante inferior al de Digger.

El fracaso comercial del filme de Iñárritu marcará un final bastante agridulce para Warner Bros., pues se trata de la última película estrenada por el estudio antes de su fusión con Paramount. Y aunque, con una puntuación del 51% en Rotten Tomates, sería injusto hablar de un fracaso rotundo de crítica, sin duda es una acogida que deja bastante que desear, si bien algunos la tildan de obra maestra incomprendida.

DIGGER CONVIERTE LA POLARIZACIÓN EN MARKETING

Warner Bros. ha aprovechado para articular el marketing del filme precisamente en torno a la polarización que está suscitando, lanzando vídeos promocionales en los que las críticas negativas se contraponen con las positivas. Así, a través de mensajes como "decide por ti mismo" o "todo es cuestión de percepción", el estudio se está apoyando precisamente en esa falta de consenso para alentar al público a acudir a las salas.

Decide for yourself. DIGGER – in theaters and IMAX FRIDAY. Tickets on sale now. https://t.co/Z1IpSpFnXd pic.twitter.com/e5ID4WUxbL — Warner Bros. (@warnerbros) September 29, 2026

Por su parte, Cruise ha compartido una publicación en X donde aseguraba estar "muy orgulloso" de la cinta. "Digger ya está oficialmente en cines y ha sido un honor haber tenido la oportunidad de crear esta película junto a artistas tan talentosos. Gracias a todo el reparto y al equipo por vuestra dedicación, vuestro esfuerzo y vuestra alegría. La experiencia ha sido realmente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que hemos creado", reza el post.

DIGGER is officially in theaters and I am so honored to have had the opportunity to create this film alongside such talented artists. Thank you to the entire cast and crew for your dedication, hard work, and joy. The experience was truly unforgettable and I’m so proud of what we… pic.twitter.com/3YBblCnL3E — Tom Cruise (@TomCruise) October 3, 2026

Además de detractores, Digger también está contando con defensores de renombre, como Guillermo del Toro, que respondía a una crítica del medio IGN que animaba a la audiencia a esperar a que el filme llegue a HBO Max para verlo.

Entirely Petty headline. Love it or not. And, yes, I do. The film delivers in scale, ambition and reach at a theatrical screen level. Daring, bold and Cinematically complex. Decidedly a Theatrical experience. https://t.co/Gby9ykcj9A — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 1, 2026

"Un titular completamente mezquino", escribe el cineasta en X. "Te puede gustar o no. Y sí, a mí me encanta. La película cumple con creces en cuanto a escala, ambición y alcance, a la altura de la gran pantalla. Atrevida, audaz y cinematográficamente compleja. Sin duda, una experiencia propia del cine", sostiene.

En cuanto al resto de la cartelera, Verity. La sombra de un engaño, también recién llegada a las salas, ha liderado la taquilla, con más de 60 millones de dólares recaudados a nivel mundial. En la taquilla española, el filme protagonizado por Anne Hathaway se ha colado en el cuarto puesto del ránking de este fin de semana, por detrás de Resident Evil en tercer lugar, de El corazón de la bestia en segundo lugar y de La bola negra en un incontestable primer puesto, con 5,7 millones de euros recaudados, según datos de Rentrak Spain.