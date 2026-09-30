Digger, la nueva película de Tom Cruise abraza las críticas negativas: "Juzga por ti mismo" - WARNER BROS.

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Digger, la comedia negra de Alejandro González Iñárritu protagonizada por Tom Cruise, llegará a los cines el 2 de octubre. Warner Bros. ha lanzado un tráiler que abraza tanto las reacciones positivas como las negativas surgidas tras los pases para la prensa especializada e 'influencers', cuyo embargo se levantó el pasado 22 de septiembre, e invita al público a "juzgar por sí mismo".

Según Variety, las primeras reacciones a la película han sido muy dispares. El nuevo adelanto incluye algunas de las reacciones que ha recibido la película, entre ellas "obra maestra" y "desagradable", "brillante" y "desconcertante", así como "magnífica" e "insoportable".

La información también señala que Warner publicó el avance bajo el lema "Juzga tú mismo" una hora antes de que finalizara el embargo de las críticas, momento a partir del cual los críticos de cine podían publicar sus reseñas.

Decide for yourself. DIGGER – in theaters and IMAX FRIDAY. Tickets on sale now. https://t.co/Z1IpSpFnXd pic.twitter.com/e5ID4WUxbL — Warner Bros. (@warnerbros) September 29, 2026

UNA ESTRATEGIA PARA ADELANTARSE A LAS CRÍTICAS

Este movimiento por parte de la compañía podría haber sido una estrategia para adelantarse a las críticas de la prensa especializada, que, en general, fueron mucho menos favorables que las primeras reacciones publicadas por los 'influencers' en redes sociales. "La película costó más de 125 millones de dólares, una cifra no solo difícil de justificar por sí sola, sino que también demuestra la arrogancia de sus responsables, convencidos de que acudiremos en masa a ver esta pesada y absurda lección", escribió Owen Gleiberman, de Variety, en su crítica.

"Digger es una experiencia tortuosa, a veces intencionada, a menudo sin querer", expresó Bilge Ebiri, de Vulture, mientras que David Ehrlich, de IndieWire, la calificó como un "fallo surrealista".

Dirigida por González Iñárritu, Digger también cuenta en su reparto con John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed y Emma D'Arcy, entre otros. El guion lo firman el propio Iñárritu junto a Sabina Berman, Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris.