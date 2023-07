El descalabro de The Flash condena a la Supergirl de Sasha Calle

El batacazo de The Flash condena a la Supergirl de Sasha Calle

El batacazo de The Flash condena a la Supergirl de Sasha Calle - WARNER BROS.

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Los fans vieron con muy buenos ojos la interpretación de Sasha Calle como Supergirl en The Flash. Y aunque tras su debut en la película de Ezra Miller, los seguidores del Universo DC esperaban ver de nuevo a la actriz como Kara Zor-El volando en solitario, tras los decepcionantes datos en taquilla de The Flash, la prima de Superman podría no tener su propio filme dentro del DCU de James Gunn.

Fue en 2021 cuando los seguidores de DC escucharon hablar sobre una posible película de Supergirl. Sin embargo, después de que David Zaslav, actual CEO del estudio, cancelase la película de Batgirl protagonizada por Leslie Grace cuando estaba ya terminada, una información recogida por Rolling Stone apuntaba a que muy posiblemente el proyecto sobre la heroína kryptoniana corriera la misma suerte.

Finalmente, la prima de Superman tuvo su debut en el Universo DC en The Flash. Interpretada por Calle, la heroína kryptoniana jugó un papel determinante en la trama de la película protagonizada por Ezra Miller.

Es más, hace escasos días, la actriz confirmó a USA Today que se encontraba negociando con Peter Safran su regreso al DCU y que esperaba poder seguir interpretando a Kara Zor-El. "La adoro profundamente y me siento muy ligada a ella", aseguró la actriz yque ya había manifestado su deseo de seguir encarnando al personaje en el nuevo Universo DC durante la presentación de The Flash a los medios.

De hecho, ya a principios del mes de junio dejó caer a Entertainment Weekly que The Flash era el camino para conseguir que su versión de Supergirl tuviese una gran historia. Claro que su futuro como Supergirl podría verse truncado después de que, a pesar de las buenas críticas iniciales, el filme no esté funcionando en taquilla de la forma que se esperaba.

Más aún, si se tiene en cuenta que la película de Andy Muschietti descartó de su montaje para las salas el final en el que Barry Allen conseguía restaurar por completo la línea temporal, revirtiendo así las muertes del Batman de Michael Keaton y Supergirl a manos del general Zod durante su batalla, resulta bastante improbable que la actriz vuelva a encarnar a la prima de Superman en el DCU de Gunn con un proyecto en sollitario. Esto no significa, ni mucho menos, que Calle no pueda seguir interpretando a Kara Zor-El en otras producciones del Universo DC.

La actriz ya mostró su interés por Supergirl: La mujer del mañana, cinta con la que Gunn relanzará a la heroína kryptoniana y que se encuentra enmarcada dentro del primer capítulo del nuevo DCU: Dioses y Monstruos que comenzará en 2025 con Superman: Legacy. Aunque con The Flash, reiniciando casi por completo el Multiverso DC, lo más probable es que esta nueva película de Supergirl no cuente con Calle como protagonista.

Mientras surge nueva información al respecto, tras The Flash, la siguiente cita ineludible para los fans será cuando el 18 de agosto llegue a las salas la película de Blue Beetle (Escarabajo Azul) con Xolo Maridueña (Cobra Kai) como protagonista.