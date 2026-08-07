Marvel ficha a Kit Connor para ser Cíclope en el reinicio de los X-Men en el UCM - NETFLIX Y MARVEL

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Después de darse a conocer que Marvel había elegido a Samara Weaving, protagonista de Noche de bodas, para el papel de Emma Frost en el reinicio de los X-Men, parece que la Casa de las Ideas ha encontrado al actor que dará vida en la película a Scott Summers/Cíclope. Se trata de Kit Connor, la joven estrella de Heartstopper.

Según han revelado a Deadline fuentes cercanas al proyecto, Connor ha sido el elegido para interpretar a Cíclope en la nueva película de los X-Men de Marvel Studios a cargo de Jake Schreier (Thunderbolts).

La información también indica que, del mismo modo que con Weaving, tanto Schreier como el mandamás de la compañía, Kevin Feige, se reunieron con varios candidatos antes de decantarse finalmente por Connor la semana pasada para convertirse en el nuevo actor que dará vida al líder de los héroes mutantes.

Después de varios meses de reuniones y audiciones, la Casa de las Ideas reunió a un reducido grupo de aspirantes para las pruebas finales, que se celebraron tras la festividad del 4 de julio en Estados Unidos, según fuentes cercanas al proyecto.

EL FICHAJE DE CÍCLOPE SUPONE UN GRAN AVANCE PARA LA PELÍCULA DE LOS X-MEN

Scott Summers, más conocido como Cíclope, es uno de los personajes más emblemáticos de los X-Men. Creado por Stan Lee y Jack Kirby, el personaje debutó en el número 1 de X-Men, publicado en 1963. Desde entonces, ha sido el indiscutible líder de la Patrulla X.

Entre sus habilidades más reconocibles destaca la capacidad de lanzar potentes rayos de energía por los ojos, que mantiene bajo control con un visor especial o unas gafas de cuarzo rubí. El personaje fue interpretado en la gran pantalla por James Marsden en las películas de X-Men del ya desaparecido universo de 20th Century Fox. El actor volverá a dar vida a Cíclope en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre.

Por su parte, Tye Sheridan (Ready Player One) encarnó a Cíclope en las entregas más recientes de la franquicia mutante: X-Men: Apocalipsis y Fénix Oscura, estrenadas en 2016 y 2019, respectivamente. La elección de Connor como el nuevo Cíclope supone un importante paso adelante para el esperado relanzamiento de los X-Men dentro del UCM.

En cuanto a Connor, el éxito cosechado con Heartstopper impulsó definitivamente su carrera. Después de volver a interpretar a Nick Nelson en la película Heartstopper para siempre, el actor fue fichado por Alex Garland para protagonizar Warfare: Tiempo de guerra. Además, también forma parte del elenco de la adaptación cinematográfica del videojuego Elden Ring, cuyo estreno en cines está previsto para marzo de 2028.