Hailee Steinfeld confirma su regreso como Kate Bishop en Vengadores: Doomsday - MARVEL STUDIOS

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

A menos de un mes para su estreno, Vengadores: Doomsday sigue añadiendo estrellas a su reparto. La última en sumarse a la gran batalla contra el Doctor Doom de Robert Downey Jr. ha sido a Hailee Steinfeld, que volverá a encarnar a la arquera Kate Bishop en el filme dirigido por los hermanos Russo.

La actriz, que dio vida a Bishop en la serie de Disney+ Ojo de Halcón, estrenada en 2021, aparece en un vídeo publicado en las cuentas de Instagram de Marvel Studios y Disney Animation confirmando su aparición en Doomsday. "Hola, estoy aquí con mi película Hexed, pero parece que me han traído una silla de otra película", señala.

Acto seguido, enfoca con la cámara una silla con su nombre, adornada con un lazo verde e idéntica a las del vídeo publicado por Marvel en marzo del año pasado cuando un vídeo protagonizado por Downey Jr. anunció el grueso de héroes confirmados en el filme.

"No te pierdas a Hailee Steinfeld en Hexed, de Disney, antes de su regreso en Vengadores: Doomsday", reza la publicación. En Hechizo: Bienvenidos a Hexe, que se estrena este viernes 27 de noviembre, la actriz encabeza el elenco original de voces doblando a la protagonista de la cinta, Billie.

Además de dar vida a Kate Bishop en la serie Ojo de Halcón, estrenada en 2021 y que protagonizó junto a Jeremy Renner, Steinfeld tuvo una breve aparición dos años después en The Marvels. En la película, la actriz retomaba su personaje en una escena post-créditos junto a Brie Larson, Teyonah Parris o Iman Vellani, entre otras.

¿VOLVERÁ JEREMY RENNER EN VENGADORES: DOOMSDAY?

En cuanto a Renner, uno de los Vengadores originales, su regreso en Doomsday continúa siendo una incógnita. El propio actor ha dado señales contradictorias al respecto. Así, el pasado octubre negaba entre risas que apareciera en la película, aunque apenas un mes antes publicaba en stories de Instagram una imagen de su uniforme de Ojo de Halcón.

even hawkeye knows the avengers lose when he's not in the movie😭 #AvengersDoomsday pic.twitter.com/i81g9ewvti — em | doomsday era (@drdoomarchive) October 11, 2026

Esto llevó a algunos fans a especular que el actor bien podría haber sido incluido en el filme de los hermanos Russo gracias a una última ronda de 'reshoots' que presuntamente habrían servido para añadir "muchos cameos" a la película, según el 'insider' Daniel Richtman.