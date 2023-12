Confirmado el regreso de otro mutante en Deadpool 3

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Con su estreno previsto para julio de 2024, Deadpool 3 será la única película de Marvel Studios que, en principio, llegará a los cines el próximo año. Un filme muy esperado ya que no solo será el primero del mercenario encarnado por Ryan Reynolds dentro ya del UCM, sino porque también supondrá el regreso de Hugh Jackman como Lobezno. Y la pareja de mutantes, uno de los dúos más explosivos de la historia del cine de superhéroes, no estará solo...

Estrenada en 2017, Logan presentó a Dafne Keen como Laura Kinney, una mutante con características similares a las del propio Lobezno, incluyendo sus afiladas garras. Ahora, una nueva información sugiere que la actriz podría haber alcanzado un acuerdo para interpretar de nuevo junto a Hugh Jackman su personaje de X-23 en Deadpool 3.

A principios de 2023 surgieron muchos rumores sobre el posible regreso de Keen como la protegida de Jackman en la tercera entrega del mercenario bocazas de Marvel. Y según señala el periodista Daniel Richtman en su cuenta de Patreon, así será.

Al parecer, la protagonista de la serie de HBO Max, La materia oscura, una vez finalizada la huelga de actores de Hollywood (SAG-AFTRA), retomó las negociaciones con Marvel para volver a encarnar a Laura Kinney en Deadpool 3. Es más, antes de la adquisición de Fox por parte de Disney, Keen fue tanteada para retomar al personaje de X-23 en otro posible proyecto.

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1730318501313691824

De hecho, en 2020, la actriz llegó a confirmar esto mismo, y, desde entonces, ha aguardado con impaciencia el momento en que pudiese interpretar de nuevo a Laura Kinney en la gran pantalla. "Intento no hacerme demasiadas ilusiones por si no ocurriese, aunque de verdad espero que pase porque me encantó encarnar a Laura. Tiene un sitio muy especial en mi corazón, es un personaje fantástico", comentó Keen en declaraciones a Comicbook.com.

"Y para ser justos, todo en Deadpool 3 realmente me hizo feliz porque, obviamente, cuando Disney compró Fox, sospeché que no iban a hacer más películas con clasificación R, pero luego dar luz verde a Deadpool es una gran señal para otras películas con clasificación R", concluyó entonces la actriz.

Independientemente de que Keen regrese o no como X-23 a la tercera entrega de la franquicia protagonizada por Ryan Reynolds, quienes sí estarán son, Stefan Kapicic como Piotr Rasputín, o lo que es lo mismo, el mutante de metal viviente conocido como Coloso, y el regreso de Morena Baccarin como Vanessa, la amada de Wade Wilson, Brianna Hildebrand y Shioli Kutsuna que retomarán sus roles como Cabeza Nuclear Adolescente Negasónica y Yukio, respectivamente, además de con Jennifer Garner de nuevo en el papel de Elektra Natchios.