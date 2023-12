MADRID, 24 Dic. (CulturaOcio) -

Tras un año en la que el fenómeno 'Barbenheimer' ha marcado el paso en la taquilla mundial, junto con otras producciones como Super Mario Bros. o Guardianes de la Galaxia 3, el próximo año parece que estará marcado por las franquicias. Y es que todas las cintas que componen el ranking de las 10 películas más esperadas de 2024 son secuelas o precuelas de una saga ya existente.

El 26 de julio de 2024 es la fecha escogida por Marvel para estrenar en cines Deadpool 3. Y además de ser una de las películas más ansiadas por los fans, también es ya la más esperada del año, según ha dado a conocer Fandango.

La tercera entrega del mercenario bocazas encarnado por Ryan Reynolds y su trama multiversal, que hará que Hugh Jackman recupere su papel de Lobezno, lo tiene todo para convertirse en uno de los grandes taquillazos de la Casa de las Ideas. Así lo adelanta una encuesta realizada por Fandango a más de 8.000 personas con el objetivo de averiguar cuáles eran los diez títulos que aguardaban ver en la gran pantalla con mayor impaciencia.

Y los datos ofrecidos por la web de venta de entradas colocan a la cinta de Shawn Levy en la primera posición de esta lista. Lo que, seguramente, no haya sorprendido a nadie absoluto. Menos aun cuando el constante bombardeo de filtraciones en el set de rodaje ha hecho que las expectativas por la tercera entrega del mercenario bocazas se disparasen.

We asked over 8,000 Fandango ticket buyers, and here are the 10 Most Anticipated Movies of 2024!

More from our 2024 Survey: https://t.co/5JPDBeGc0u pic.twitter.com/cGO3Jbichn