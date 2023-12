Lobezno decapita a un villano de X-Men en la brutal filtración de Deadpool 3

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

Deadpool 3 será la primera película de Marvel Studios con una calificación solo para adultos. Así lo prometieron tanto su protagonista y productor, Ryan Reynolds, como su dirctor Shaw Levy. Y, a juzgar por las nuevas filtraciones desde el set de rodaje, la violencia extrema de algunas de las secuencias del filme darán cumplida cuenta de esa promesa.

El Lobezno de Hugh Jackman y el Deadpool de Ryan Reynolds vuelven a ser los protagonistas de las filtraciones del rodaje de la nueva película del mercenario bocazas... junto con varios personajes de la vieja franquicia de X-Men.

Las imágenes que ha captado The Mirror durante la filmación de la cinta presentan a Lobezno otra vez en una escena de lucha. Pero si antaño el superhéroe se peleaba contra el propio Deadpool, ahora lo hace contra un viejo conocido. Se trata de Victor Creed, más conocido como Dientes de Sable, el hermano mayor de Logan.

New set photos from ‘DEADPOOL 3’ show Wolverine & Deadpool's fight with Sabretooth. pic.twitter.com/b32PR56HsM