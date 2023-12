El tráiler de Deadpool 3 es inminente

MADRID, 27 Dic. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. Una nueva información parece vaticinar que el primer tráiler de la película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, llegará muy pronto. En febrero de 2024, más concretamente.

La tercera entrega del mercenario bocazas es uno de los títulos más esperados por los fans de la Casa de las Ideas. Sin embargo, la cinta ha sufrido algunos reveses por el camino. Entre los más recientes destacan que además de ser rebautizada como Untitled Deadpool Movie (Película de Deadpool sin título), su estreno en cines se ha visto retrasado hasta el 26 de julio de 2024.

Pero no todo iban a ser malas noticias para la película dirigida por Shawn Levy. Según ha desvelado la cuenta de Cryptic HD QUALITY en X, antes Twitter, el primer adelanto de Deadpool 3 verá la luz en febrero de 2024.

This is a temporary short synopsis for DP3.



Our lovable and annoying chatter box, Deadpool, is joined by Wolverine as both characters step into the MCU for the first time.#Deadpool3 pic.twitter.com/5EYbvALfQf