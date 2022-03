Deadpool 3 de Ryan Reynolds ya tiene director en el Universo Marvel

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

Shawn Levy, dirigirá la tercera entrega de Deadpool, la franquicia mutante protagonizada por Ryan Reynolds. Así, realizador e intérprete dan un nuevo paso al frente en la que será su tercera colaboración juntos tras el filme de Netflix El proyecto Adam y después de la cinta de Disney Free Guy.

Según informa The Hollywood Reporter, el director y el actor y productor se encuentran en conversaciones para llevar a cabo la nueva película con Ryan Reynolds encarnando nuevamente al mercenario bocazas. En el proyecto también están implicados Rhett Reese y Paul Wernick, guionistas de las dos películas anteriores, quienes ya están trabajando en el libreto.

Por su parte, Reynolds también ha confirmado la noticia a través de su cuenta en Twitter, donde ha dejado entrever que su nueva película encarnando al deslenguado personaje creado en las grapas por Rob Liefeld será más mordaz aun si cabe.

"Mi tercera entrega de la trilogía junto a Shawn Levy será aún más afilada", asegura el actor en su tuit, ratificando así que la nueva película sobre Deadpool volverá a contar con una clasificación R para el público adulto, siendo la primera entrega del gamberro mercenario mutante desde que Disney adquiriese Fox en 2019.

The third film in my Shawn Levy trilogy will be a tad more stabby. pic.twitter.com/ofBrFyaRsv