Daredevil, Jessica Jones, The Punisher y compañía llegan a Disney+

Ya es oficial, Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage preparan su desembarco a Disney+. Marvel Studios ha confirmado que los Defensores se mudan a la plataforma de la Casa del Ratón tras abandonar Netflix. Será el 16 de marzo cuando lleguen y no lo harán solos, pues también estará disponible The Punisher. Eso sí, de momento, solo está confirmado en Norteamérica, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

Ha sido en sus redes sociales donde el servicio en streaming ha anunciado la llegada de todas estas series. De esta forma, los Defensores y The Punisher se reencuentran con el resto de superhéroes de la Casa de las Ideas.

Aunque en varias partes del mundo, 'Agentes de S.H.I.E.L.D.' está disponible en Disney+, no sucedía así en Estados Unidos, donde la ficción de Marvel Televisions estaba también en Netflix. El 16 de marzo, la producción saltará también a la plataforma de la Casa del Ratón en el país norteamericano, reuniendo así a todos los títulos marvelitas.

Aunque era un secreto a voces, pues hubo una filtración que revelaba el 16 de marzo como fecha de llegada, ha sido esta confirmación oficial la que ha hecho que muchos fans se tranquilizasen, ya que las series de los Defensores dejaron de estar disponibles en Netflix desde este 1 de marzo.

"Disney+ ha sido el hogar de algunas de las marcas más queridas de la industria y la adición de estas series reúna más a la marca Marvel, todo en un solo lugar", declaró Michael Paull, presidente de Disney Streaming.

Daredevil tuvo tres temporadas entre 2015 y 2018. En ese tiempo también se lanzaron The Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders. En 2018 todas las producciones fueron canceladas y, aunque no se desveló el motivo, parece ser que Marvel tomó esta decisión para dejar todo el protagonismo a sus nuevas series de Disney+.

Contra todo pronóstico, algunas series de Disney+ recuperaron actores y personajes de las series de Netflix, como es el caso de Vincent D'Onofrio, quien dio vida a Kingpin en Daredevil y fue el villano en la sombra en el final de Ojo de Halcón. También lo hizo el Universo Cinematográfico Marvel, con la inclusión de Matt Murdock, de nuevo interpretado por Charlie Cox, como el abogado defensor de Peter Parker en la reciente Spider-Man: No Way Home.

DISNEY+ ACTUALIZA SU RESTRICCIÓN POR EDAD

Todo apunta a que el desembarco en Disney+ vendrá con un cambio de política en la plataforma, al menos en lo referente al territorio norteamericano, pues habrá una actualización de los controles parentales. Disney reveló que estos cambios permitirán a los usuarios añadir restricciones por edades con la inclusión de un código PIN.

De esta forma, ninguno de los títulos de Marvel para Netflix, cuyo contenido era notablemente más oscuro y adulto, se modificará para adaptarlo al target de Disney+. Esto afectará principalmente a Estados Unidos, pues en otros territorios, como en Europa, esta modificación ya existía debido a la inclusión de la marca Star, de contenido menos familiar y que en el país norteamericano está disponible en Hulu.