Deadpool y Lobezno ha sido el único estreno del Universo Cinematográfico Marvel en cines durante este 2024. Pero una sola película ha sido suficiente para devolverle el éxito de antaño a la Casa de las Ideas. El filme dirigido por Shawn Levy ha sido el segundo más taquillero del año y, tras su exitoso paso por las salas, ya tiene fecha de lanzamiento en streaming.

Será el 12 de noviembre cuando la película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman llegue a Disney+. Marvel Studios anunció la fecha con un vídeo que muestra un urinario con las caras de Deadpool y Lobezno en su interior.

A stream is an educated wish your heart makes. ✨#DeadpoolAndWolverine is streaming on @DisneyPlus November 12. pic.twitter.com/WEGvoo0SrI — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 30, 2024

Tras su estreno en cines el pasado mes de julio, Marvel Studios se ha tomado más tiempo del habitual para lanzar la película en Disney+. No es de extrañar que la compañía tomara esta decisión, teniendo en cuenta que ha logrado recaudar 1.337,4 millones de dólares a nivel mundial a lo largo de sus tres meses en cartel.

Si Marvel sigue la misma estrategia que ha utilizado con Deadpool y Lobezno, futuras películas del UCM, como The Fantastic Four: First Steps y Thunderbolts, podrían tardar también alrededor de cuatro meses en llegar a Disney+. Alargando su tiempo en la gran pantalla y retrasando el lanzamiento en streaming, animarían a más espectadores a acudir a las salas.

El futuro de Deadpool y Lobezno en el UCM es, por el momento, un misterio. Levy insinuó que podría haber una secuela, aunque también aparecieron rumores de posibles películas con Deadpool y otros héroes de Marvel, incluido Spider-Man. También se rumorea que Ryan Reynolds y Hugh Jackman aparecerán en las próximas dos secuelas de Vengadores, Doomsday y Secret Wars.

En cualquier caso, y al margen de la saga Deadpool, Marvel tiene muchas sorpresas reservadas para los fans. El estudio ha lanzado un breve clip con sus próximos proyectos, incluyendo Daredevil: Born Again, Ironheart, la temporada 3 de ¿Qué pasaría si...?, Wonder Man, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Eyes of Wakanda y Marvel Zombies.