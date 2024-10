Ryan Reynolds vuelve como Deadpool en un misterioso proyecto

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno ha sido uno de los mayores éxitos de taquilla de 2024, con Ryan Reynolds y Hugh Jackman retomando sus icónicos roles de Marvel. Parece que aún queda mucho por ver del personaje encarnado por Reynolds, y es que unas nuevas publicaciones del actor han dejado caer que ya está preparando un nuevo proyecto.

Reynolds compartió a través de historias de Instagram un selfie en el que aparece luciendo el traje de Deadpool. "Hoy ha sido divertido", escribió junto a la imagen. Además, colgó otra foto en la que posa junto a Al la Ciega (Leslie Uggams). "He podido ver a la única y legendaria Leslie Uggams", reza el post.

RYAN WAS IN THE DEADPOOL SUIT TODAY WHAT IS BRO UP TO pic.twitter.com/9kjbnqm1Ld — melissa ☆ (@wadesknife) October 22, 2024

Ryan Reynolds has shared a new photo of him filming something new as Deadpool.



Christmas decorations can be seen on the set. pic.twitter.com/WlB1qWZZmi — sathish reddy (@sathish08795444) October 24, 2024

Por el momento, no se sabe a qué proyecto misterioso hacen referencia las publicaciones de Reynolds. Una posibilidad es que Reynolds y Uggams estén filmando un especial de Deadpool, posiblemente con temática navideña. Podría tratarse de un proyecto al estilo de Once Upon a Deadpool de Deadpool y Lobezno, una revisión de la película con contenido adicional. Asimismo, también está la posibilidad de que los actores estén retomando sus papeles para rodar un anuncio.

Tal como reveló recientemente el insider My Time To Shine Hello, Deadpool y Lobezno podría volver próximamente a la gran pantalla. "He oído que ya están negociando una secuela de Deadpool y Lobezno", desveló en X.

I hear they're already discussing a Deadpool & Wolverine sequel pic.twitter.com/LJZsubWPHU — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) October 13, 2024

Los rumores sobre una posible secuela surgieron prácticamente desde que la película llegó a los cines en julio y encabezó la taquilla mundial. En su paso por las salas, la cinta de superhéroes recaudó más de 1.300 millones de dólares a nivel mundial, según Box Office Mojo. Además, se ha convertido en la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos, superando a Joker de 2019.

Recientemente, los editores de Deadpool y Lobezno, Dean Zimmerman y Shane Reid, expresaron su interés por trabajar en una secuela. En una entrevista con MovieWeb, Zimmerman declaró: "Si están dispuestos a hacerlo, estoy 100% dispuesto a unirme a ese viaje. ¡Haré 50 de estas!". Reid también expresó su apoyo a una secuela y dijo que espera que los actores "vuelvan a estar juntos para dar el salto".