Tráiler con Daredevil: Born Again, Ironheart, Wonder Man y otras series de Marvel en 2025 - MARVEL

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

El Universo Cinematográfico Marvel continúa su imparable expansión. Tras un 2024 marcado por los retrasos derivados de la huelga de actores y guionistas de Hollywood el año anterior, la Casa de las Ideas cuenta con varios proyectos pendientes de estreno y uno de los más esperados es Daredevil: Born Again. Ahora, un adelanto de Marvel Studios ha ofrecido un rápido vistazo de las ficciones que están por llegar a Disney+, confirmando además cuándo aterrizarán en la plataforma.

Daredevil: Born Again, la serie protagonizada por Charlie Cox como el hombre sin miedo se estrenará el 5 de marzo de 2025. Como han revelado los adelantos, Matt Murdock volverá a verse las caras con su viejo enemigo, Wilson Fisk/Kingpin, al que da vida Vincent D'Onofrio y que ya tuvo un destacado papel en Echo.

Además, junto a Cox retomarán sus papeles de la serie original de Netflix otros actores como Jon Bernthal, que encarnará de nuevo a Frank Castle/The Punisher.

Por otro lado, el 24 de junio se estrenará Ironheart, el spin-off de Black Panther: Wakanda Forever protagonizado por Dominique Thorne. El 6 de agosto del próximo año, también explorando el universo de Black Panther, llegará Eyes of Wakanda, serie de animación de cuatro partes que sigue a varios guerreros a lo largo de la historia de Wakanda.

Según adelantó el jefe de televisión en streaming de Marvel, Brad Winderbaum, Eyes of Wakanda será la serie de Marvel Animation más ligada al Universo Cinematográfico Marvel. "Eyes of Wakanda, más que cualquier otra serie de animación que estemos haciendo, se vincula directamente con el UCM. Es una historia sobre la historia de Wakanda", declaró Winderbaum al Marvel's Official Podcast.

El tráiler, de casi dos minutos de duración, también incluye imágenes inéditas de Marvel Zombies, mostrando a personajes como el Capitán América o el propio Thanos como muertos vivientes. Esta ficción, que tendrá calificación solo para adultos no llegará hasta octubre del año que viene.

La última serie que incluye el adelanto es Wonder-Man, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2025 y que estará protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II en el papel de un actor de Hollywood que adopta la identidad de un poderoso superhéroe.

Wonder Man es una de las series que se incluyen en el nuevo sello Marvel Spotlight, series que están menos conectadas con el Universo Cinematográfico Marvel para permitir que una audiencia más general pueda verlas sin tener que conocer tanta información de la franquicia.

No obstante, antes de que Daredevil, Ironheart o Wonder Man lleguen a Disney+, otras dos ficciones de Marvel Studios aterrizarán en el servicio de streaming. Así, el próximo 22 de diciembre se estrenará la tercera temporada de What If... (¿Qué pasaría si...?), que contará con Sam Wilson, Mónica Rambeau, el Guardián Rojo de los Thrunderbolts y otros muchos héroes del UCM. Y el 29 de enero de 2025 llegará la serie de animación Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Además, Marvel Studios también ha revelado el logo de Wonder Man y la propia Eyes of Wakanda.

Official logo for Marvel Television’s ‘WONDER MAN.’



Coming soon to Disney+ pic.twitter.com/WrWJhNt3sz — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) October 29, 2024

Primer logo oficial para 'EYES OF WAKANDA'.



Una serie animada de antología que será dividía en 4 partes contando la historia de diferentes guerreros de Wakanda que se embarcan en misiones alrededor del mundo para recuperar artículos de vibranio. pic.twitter.com/wgwPtBAiX0 — Nerd Inc (Terrifier’s version) (@nerdincnews) October 29, 2024

"Marvel es La Casa de las Ideas, siempre ha sido La Casa de las Ideas, y espero que siempre seamos la Casa de las Ideas. Lo que significa llevar nuevas historias y nuevos personajes a nuevos lugares. A veces aciertan y otras no", declaró Kevin Feige a The Official Marvel Podcast.

"Cuando dejas de intentarlo es cuando te atrofias y todo se viene abajo. Creo que se trata de contar historias nuevas y únicas de diferentes maneras. Tenemos una serie de la que hemos hablado muy poco llamada Wonder Man, de la que tampoco hablaré mucho hoy excepto para decir que es extremadamente diferente a lo que hemos hecho antes", dejó caer.