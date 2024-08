MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno sigue arrasando en los cines, donde ya ha superado la barrera de los 500 millones de dólares. La cinta dirigida por Shawn Levy ha roto varios récords, superando con creces las previsiones y expectativas y logrando que el Universo Cinematográfico Marvel alcance otro hito al convertirse en la franquicia cinematográfica que supera los 30.000 millones de dólares en taquilla.

Tras más de tres lustros de éxitos, y un par de últimos años con algún que otro tropezón como Ant-Man y la Avispa: Quantunmania y, especialmente, The Marvels, el estudio liderado por Kevin Feige ha retomado el vuelo con Deadpool y Lobezno. La cinta protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman ha logrado disipar todas las dudas sobre la saturación del cine de superhéroes con otro taquillazo.

Con su estreno, y a falta de que culmine su exitoso recorrido en el que todo apunta que Deadpool y Lobezno superará ampliamente la barrera de los 1.000 millones de dólares, con 34 películas el UCM ya suma más de 30.000 millones de dólares de recaudación, lo que significa que cada filme amasa de media casi 900 millones.

Esta nueva marca consolida a la saga de Marvel como la más taquillera. De hecho, las franquicias que ocupan el segundo y tercer puesto, Star Wars y James Bond, distan mucho de la cifra del Universo Cinematográfico Marvel, acumulando 10.000 y 7.800 millones de dólares, respectivamente.

Cuatro son las películas de Marvel Studios que se encuentran entre las diez cintas con mayor recaudación de la historia: Vengadores: Endgame (que ocupa el segundo puesto con casi 2.800 millones de dólares), Vengadores: Infinity War (que ocupa el sexto lugar con más de 2.000 millones), Spider-Man: No Way Home (séptima con 1.921 millones) y Los Vengadores (con más de 1.500 millones). El dominio de la taquilla del UCM es aplastante, sobre todo con los Vengadores, que cuenta además con dos cintas más de este icónico grupo de superhéroes en el horizonte.

Además del exitoso estreno de Deadpool y Lobezno, la saga ha cobrado nueva fuerza con el anuncio de Robert Downey Jr. como el nuevo gran villano de la franquicia, Doctor Doom. A pesar de ello, la cinta de Levy no es el único éxito de los últimos años para Marvel Studios, ya que, Doctor Strange en el multiverso de la locura, Black Panther: Wakanda Forever y Guardianes de la galaxia Vol. 3 también cumplieron con las expectativas.

Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios, anunció en la pasada Comic-Con de San Diego, además de que Downey Jr. regresará al UCM, que Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars llegarán a los cines respectivamente en 2026 y 2027. Las próximas películas del Universo Cinematográfico Marvel en cines son Capitán América: Brave New World, que llegará a salas el 14 de febrero de 2025, Thunderbolts, que se estrena el 2 de mayo de 2025 y The Fantastic Four: First Steps, que hará lo propio el 25 de julio de 2025.