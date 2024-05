MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

La expectación y el interés ante la llegada la única película que Marvel Studios estrenará este año, Deadpool y Lobezno, incrementan día a día. Su estreno, fijado para el 26 de julio, promete ser un evento mundial que llene las salas de cine. La compañía ha publicado un nuevo teaser tráiler con motivo de la preventa de entradas en Estados Unidos.

De nuevo al ritmo de Like a Prayer de Madonna, el ya himno oficial de la nueva aventura del mercenario bocazas, el teaser de apenas un minuto de duración muestra los personajes interpretados por Ryan Reynolds y Hugh Jackman combatiendo juntos... y revueltos.

Villanos afincados en un vengador caído, emocionantes escenas de combate e hilarantes momentos entre los protagonistas van sucediéndose en este nuevo adelanto de la película que termina con Deadpool y Lobezno uno encima del otro protagonizando uno de esos incómodos encontronazos.

Los adelantos de Deadpool y Lobezno han ido revelando varios elementos que apuntan a ser cruciales en la nueva película del estudio de Kevin Feige. La principal villana de la cinta será una Cassandra Nova interpretada por Emma Corin, sin embargo, la malvada gemela del Profesor X no será el único obstáculo que se cruce en el camino de los protagonistas. Todo apunta a que el Vacío y Alioth de la serie Loki tendrán una importancia vital en la trama multiversal de Deadpool y Lobezno.

Además del teaser, Marvel ha publicado un nuevo póster que muestra al Mercenario Bocazas y a Logan enfrentando sus respectivas armas, la pareja de pistolas y las garras de adamantium. Los dos protagonistas son completamente antagónicos. Wade Wilson a.k.a. Deadpool, es espontáneo, gamberro y políticamente incorrecto, mientras que, al contrario, Lobezno es un personaje mucho más serio, solitario y taciturno. El roce entre los protagonistas está asegurado en la única baza de Marvel para este año.

Get tickets now for #DeadpoolAndWolverine, in theaters July 26: https://t.co/Gsnkj243mS pic.twitter.com/Embp3skApd