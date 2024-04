Filtrada la alucinante escena post-créditos de Deadpool y Lobezno

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno llegará a los cines el 25 de julio. Será la única película del Universo Cinematográfico de Marvel en todo 2024 y servirá como debut en la franquicia para ambos personajes. A falta de tres meses, para su llegada a las salas, ya se ha desvelado que su escena post-créditos será cuanto menos impactante para los fans.

Así lo ha asegurado la insider MyTimeToShineHello a través de una publicación en X (Twitter). "Dios mío, esto es demasiado bueno. No voy a arruinarlo, pero la escena post-créditos de Deadpool y Lobezno es tan alucinante que no puedo creer que hayan podido lograrlo sin que nadie lo sepa", sugiere.

OMG this is too good. I'm not going to ruin this but the post credit scene in Deadpool & Wolverine is so mind blowing I can't believe they were able to pull this off without anyone knowing.