Ya está aquí el nuevo tráiler de Deadpool y Lobezno, la única película que Marvel Studios estrenará en cines durante este 2024. Será el próximo 25 de julio cuando el filme protagonizado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman llegue a las salas para intentar salvar, no sin antes poniéndolo patas arriba, todo el Multiverso Marvel.

El adelanto, de más de dos minutos y medio de duración, arranca con Logan borracho bebiendo en la barra de un bar en el que "no es bienvenido". Es entonces cuando irrumpe en escena Wade Wilson para pedirle a su "amorcito" que le acompañe "ahora mismo". "Mira nena, no me interesas", replica un desganado y ebrio Logan al que acto seguido Deadpool intenta convencer a punta de pistola y después e algunas palabras malsonantes de que le ayude en la misión que le han encomentado.

Después, ya en otro escenario, el Vacío de la serie Loki, y con Logan luciendo su mítico traje amarillo y azul, ambos héroes se efrentan en un sangriento combate mientras Wade intenta recordarle al mutante de las garras de adamantium que, en realidad, él es el héroe. "Estoy a punto de perder todo lo que me importa". "Me suda la polla", replica Logan... antes de que Deadpool le dé donde más le duele.

"¿Fue eso lo que dijiste cuando todo tu mundo se fue al carajo?", pregunta Wade desatando la ira de Lobezno. Y es que, según revela Paradox, el agente de la AVT al que da vida Matthew Macfadyen, esta variante de Logan "ha defraudado a todo su mundo".

"Yo no sé nada de salvar mundos, pero tú sí. Tú eras un X-Men... ÉRAS EL X-MEN", le dice mientras comienza a sonar Like A Prayer, el mítico temazo de Madonna y los dos protagonistas se lían a repartir porrazos a diestro y siniestro.

En este carrusel final de fugaces secuencias hay algunas revelaciones interesantes como un cadáver gigante de Ant-Man, una sospechosa masa de humo con relámpagos morados, la aparición de Dogpool o la presencia destacada de Emma Corin como la villana Cassandra Nova, la poderosa hermana gemela de Charles Xavier constatando que "los chicos son idiotas".

Dirigida por Shawn Levy (El proyecto Adam, Free Guy), el reparto de Deadpool y Lobezno contará también en su reparto con Aaron Stanford como Pyro, Morena Baccarin como Vanessa, Stefan Kapicic como Coloso, Brianna Hildebrand como Cabeza Nuclear Adolescente Negasónica y Shioli Kutsona como Yukio.