David Corenswet promete que la secuela de Superman, Man of Tomorrow, será más profunda y madura

David Corenswet promete que la secuela de Superman, Man of Tomorrow, serña más profunda, loca y madura - WARNER BROS.

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

David Corenswet regresará como Superman en Man of Tomorrow, que tiene previsto su estreno en cines para el 9 de julio de 2027. El actor ha asegurado ahora que esta secuela del Hombre de Acero, escrita y dirigida nuevamente por James Gunn, es mucho más profunda, loca y madura que el anterior largometraje.

"Los personajes son algo más maduros", adelantó Corenswet en una entrevista con ET. "Van a profundizar un poco más en ellos. Y eso sin contar todas las locuras que veremos. ¡Nicholas Hoult con la armadura de guerra!", expresó el actor entusiasmado.

"Va a ser difícil luchar contra él", admitió a continuación. "Voy a destrozarme los nudillos a base de darte puñetazos", bromeó Corenswet al recordar las escenas de lucha que filmó en el set de Man of Tomorrow en Atlanta, con Hoult encarnando a Lex Luthor.

EL CAMBIO DE TONO EN LA PELÍCULA PODRÍA DEBERSE A SU VILLANO: BRAINIAC

Aunque Gunn suele apostar por el humor en sus películas de superhéroes, tampoco le tiembla el pulso a la hora de adoptar un tono más serio y emocional cuando la historia lo requiere. Por ello, tiene sentido que Man of Tomorrow sea algo más oscura, especialmente con Brainiac, al que interpretará Lars Eidinger, como villano del filme.

Por otra parte, dado que James Gunn ya dejó claro anteriormente que la segunda temporada de El Pacificador estaría vinculada a Man of Tomorrow, una de las grandes incógnitas es si la película abordará también Salvation, la dimensión que el cineasta ayudó a A.R.G.U.S. y a Rick Flag Sr. a establecer como prisión para metahumanos.

Además de los ya mencionados Corenswet, Hoult y Eidinger, la cinta, escrita y dirigida por Gunn, también cuenta en su elenco con Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como el Linterna Verde Guy Gardner, Edi Gathegi como Mr. Terrific, Aaron Pierre, retomando su papel de John Stewart tras Linternas, y Milly Alcock como Supergirl. Adria Arjona, en un papel aún no revelado, pero de la que se rumorea que podría ser la emperatriz alienígena de Almerac, Maxima, o Wonder Woman, completa el reparto.