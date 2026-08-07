El CEO de Warner dice que Superman 2: Man of Tomorrow "es increíble" y que DC no cambiará de rumbo tras Supergirl

Archivo - James Gunn dice que ya está escribiendo una secuela de Superman... Pero no "Superman 2" - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Man of Tomorrow no llegará a los cines hasta el 9 de julio de 2027 pero David Zaslav, el CEO de Warner Bros. Discovery, ya ha asegurado ahora que la secuela de Superman dirigida por James Gunn será "increíble". Además, afirma que DC Studios no alterará sus planes tras el tremendo batacazo de Supergirl en taquilla.

"Ayer vi algunas imágenes y tienen un aspecto increíble. De hecho, ayer fue el cumpleaños de James y, aun así, estaba trabajando. Está dedicando jornadas de entre 16 y 18 horas al día", afirmó Zaslav durante una reunión con analistas de Wall Street en declaraciones recogidas por Deadline.

"La película tiene un aspecto fantástico y estamos muy ilusionados con ella", sentenció respecto al proyecto que, de nuevo dirigido y escrito por Gunn, volverá a estar protagonizado por David Corenswet y Nicholas Hoult, que volverán a interpretar al hombre de acero y a Lex Luthor. En el nuevo filme, los antaño enemigos unirán sus fuerzas para detener a Brainiac, interpretado en la película por Lars Eidinger.

El mandamás del estudio también se refirió a Supergirl, el filme se ha convertido en un batacazo comercial que ha afectado a los resultados de Warner Bros. Discovery en el segundo trimestre. Protagonizada por Millie Alcock, Supergirl ha recaudado un total de 125,8 millones de dólares en todo el mundo, siendo la película protagonizada por un personaje de DC con menor recaudación desde el estreno de Catwoman en 2004.

El ejecutivo afirmó que los próximos proyectos de DC "pintan muy bien", gracias a títulos como Clayface y Lanterns. Además, recordó que Gunn y Peter Safran lideran DC Studios desde 2022 para relanzar la marca. "Tenemos una hoja de ruta muy sólida y Peter y James están trabajando muy duro", afirmó Zaslav.

Durante la reunión, Zaslav también reveló que ha hablado con Matt Reeves y aseguró que el cineasta sigue trabajando en la esperada secuela de The Batman, que, tras numerosos retrasos, se encuentra filmándose en los estudios Leavesden, en Inglaterra, con vistas a estrenarse el 18 de febrero de 2028.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS Y MINECRAFT 2

Más allá de DC Studios, Zaslav destacó la estrategia cinematográfica de Warner Bros. Discovery, que estrenará 14 películas este año y elevará la cifra hasta 19 en 2027. También recordó que Paramount, cuya adquisición de la compañía por 110.000 millones de dólares aún está pendiente de aprobación regulatoria, ha prometido mantener al menos 30 estrenos anuales entre ambas compañías para disipar los temores sobre la desaparición de uno de los grandes estudios históricos de Hollywood.

De cara a 2027, Warner Bros. tiene previsto estrenar también El Señor de los Anillos: La caza de Gollum y Una película de Minecraft 2. Zaslav insistió en que la prioridad del estudio es llevar cada película a los cines únicamente cuando esté realmente lista.

"Contamos con un excelente equipo creativo y una enorme cartera de propiedades intelectuales", expresó Zaslav. También admitió que el calendario de grandes producciones de este año es más reducido, aunque confía en que títulos como El gato con sombrero o Prácticamente magia 2 impulsen los resultados en la recta final del ejercicio.

"Creemos que será un buen cierre de ejercicio, pero, si hubiéramos podido, habríamos repartido esos grandes lanzamientos entre este año y 2027", afirmó.