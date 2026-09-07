Adria Arjona revela su bestial entrenamiento para Superman 2: Man of Tomorrow... ¿Será Wonder Woman?

Archivo - James Gunn: Adria Arjona "sería una gran Wonder Woman" - CONTACTO/DC COMICS - Archivo

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

Man of Tomorrow aterrizará en los cines el 9 de julio de 2027, con David Corenswet de nuevo como Superman. Adria Arjona tendrá un papel en la cinta escrita y dirigida por James Gunn, que sigue envuelta en un misterio. La actriz ha revelado ahora el exigente entrenamiento que sigue para la secuela de Superman, incluyendo halterofilia y boxeo.

"Llevo años practicando boxeo. Creo que es algo que me ayuda a desconectar y a dejar la mente en blanco. En el boxeo tienes que estar completamente concentrado en el presente, porque te pueden golpear. El boxeo me ha dado muchísima confianza en mí misma", declaró Arjona en un vídeo de Women's Health mientras promocionaba su última película, Aniquilación.

"No hay nada que te haga sentir más seguro de ti mismo que golpear algo con fuerza y escuchar el impacto contra el saco", continuó. "Es como: '¡Joder, sí! Soy fuerte y poderosa'. Creo que el boxeo me ha enseñado que puedo aprender las cosas rápido. Por eso me siento mucho más segura cuando tengo que aprenderme un texto, una determinada combinación de golpes o incluso hacer alguna escena de acción", aseguró la actriz.

"Tengo más confianza porque, a lo largo de los años, he aprendido todas estas combinaciones y se me han quedado grabadas. Cuando llego al rodaje y tengo que hacer una coreografía de acción, simplemente me siento fuerte", afirmó la estrella de Andor.

EL BRUTAL ENTRENAMIENTO DE ARJONA: BOXEO, HALTEROFILIA Y CARDIO PARA MAN OF TOMORROW

"Me levanto y hago unos 45 minutos de cardio. Después, hago pesas durante unas dos horas. Cuando termino de entrenar, como algo. Luego hacemos seis asaltos de boxeo y vuelvo a comer. Y después sigo comiendo, sigo comiendo y me voy a dormir", explicó Arjona acerca de su entrenamiento para Man of Tomorrow.

"Es un trabajo. Lo estoy disfrutando muchísimo. Me encanta ver la transformación, aunque es un trabajo muy duro. Nunca me había sentido tan fuerte, pero es exigente", afirmó la intérprete.

"La ilusión de interpretar a la mujer a la que doy vida es lo que necesito para levantarme cada mañana. Físicamente es agotador, pero todo merece la pena por el resultado final", finalizó Arjona, sin desvelar si esta preparación es para interpretar a Wonder Woman en Man of Tomorrow.

Inicialmente, todo parecía indicar que Arjona interpretaría a Maxima, la reina alienígena que en los cómics de DC ha sido tanto enemiga como interés amoroso de Superman. Sin embargo, poco después comenzaron los rumores de que, en realidad, la actriz interpretaría a Wonder Woman en la película protagonizada por Corenswet, aunque, por ahora, toca esperar para averiguarlo.