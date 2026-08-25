Kit Harington reemplaza a Nicholas Hoult como Gilderoy Lockhart en la serie de Harry Potter - HBO-SEARCHLIGHT PICTURES O LOST CITY-HBO MAX

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Hace solo unas semanas se daba a conocer que Nicholas Hoult se había unido a la serie de Harry Potter para encarnar al profesor Gilderoy Lockhart en la segunda temporada. Ahora, sin embargo, se ha anunciado que el personaje al que diera vida Kenneth Brannagh en la saga cinematográfica será interpretado por Kit Harington.

Según recoge Deadline, Hoult habría abandonado el proyecto debido a problemas de agenda. El actor se encuentra rodando la secuela de Superman, Man of Tomorrow (cuyo estreno está previsto para el 9 de julio de 2027), película en la que volverá a dar vida al histórico archienemigo del hombre de acero, Lex Luthor.

En cuanto a Harington, esta será su tercera serie con HBO Max, tras haber dado vida a Jon Snow en Juego de tronos y a Sir Henry Muck en Industry. Además, no será la primera vez que interprete a Lockhart, pues ya prestó su voz al personaje en la serie de producciones de Audible, Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions.

En un featurette lanzado por Audible el pasado mes de febrero, el intérprete habló de su conexión con los libros de J. K. Rowling, explicando que tenía la edad de Harry cuando se publicó la primera novela. "Lo leí y, como tantas otras generaciones, quedé fascinado; luego fui un gran fan durante toda mi adolescencia", aseguró entonces, según recoge el medio estadounidense.

¿QUÉ PAPEL TIENE GILDEROY LOCKHART EN HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA?

Lockhart aparece en el segundo libro de la saga, Harry Potter y la cámara secreta, uniéndose al profesorado de Hogwarts para impartir la asignatura de defensa contra las artes oscuras (un puesto que parece maldito, ya que cada año lo ocupa alguien distinto). Se trata de un mago atractivo y vanidoso, famoso por ser el autor de varios libros acerca de sus encuentros con criaturas oscuras y que finalmente demuestra ser un fraude.

"Creo que todos llevamos un poco de Gilderoy dentro... Lo más importante con él es venir y pasarlo bien. Se lo pasa genial todo el tiempo. Le encanta ser Gilderoy Lockhart", expresó Harington en la mencionada pieza promocional para la producción de Audible.

La segunda temporada de la serie de Harry Potter tiene previsto comenzar su rodaje este mismo otoño, antes del estreno de la primera entrega, que llega a HBO Max el 25 de diciembre. El reparto de la ficción está encabezado por Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton como Harry, Ron y Hermione, respectivamente.