Daniel Radcliffe revela si es el nuevo Lobezno de Marvel y explica su brutal cambio físico

Durante más de veinte años, en el cine, Lobezno siempre ha sido interpretado por Hugh Jackman. El australiano tendrá un último baile en Deadpool 3 para, después, dar el relevo a un nuevo actor. Los rumores llevan años situando a Daniel Radcliffe como el gran favorito de los fans. De nuevo, el que fuera Harry Potter se ha pronunciado al respecto.

El británico concedió una entrevista a Vanity Fair en la que fue preguntado por su posible fichaje por Marvel. Y es que recientemente se le ha visto mucho más en forma que antes en la serie Miracle Workers, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su presencia en el UCM.

A través de un detector de mentiras, Radcliffe aseguró que él no había sido quien empezó esos rumores. De hecho, explicó el porqué de su cambio físico, descartando que estuviese relacionado con una presunta preparación para dar vida al nuevo Lobezno de Marvel.

"Sí, me he puesto fuerte porque soy obsesivo y porque quiero. Ya has visto a mis padres, son unos locos del ejercicio. Así que eso lo he heredado. Pero no, no es por Lobezno. Me siento alagado, pero no", confirma Radcliffe. Sin embargo, sigue sin cerrar la puerta al personaje.

En 2022, en declaraciones para ComicBook.com, el actor incluso se ofreció a Marvel para que le diesen el papel. "Muchas veces, la gente viene y me dice: 'Oye, he oído las noticias de Lobezno, eso es genial'. No, no sé nada al respecto. Aprecio que alguien diga claramente: '¡Lobezno es realmente bajito en los cómics, debería ser un tipo pequeño quien lo haga!'", comentaba en tono jocoso.

"No me veo a mí mismo, y no los veo a ellos pasando de Hugh Jackman a mí. ¿Pero quién sabe? Demuéstrame que me equivoco, Marvel", demandaba por aquel entonces. Los meses han pasado y, aunque los fans siguen pidiendo su fichaje, por ahora La Casa de las Ideas no parece haber movido ficha. La primera prueba será Deadpool 3, que se estrenará en 2024 y que podría presentar oficialmente a ese nuevo Lobezno.