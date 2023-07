Deadpool 3: Lobezno (Hugh Jackman) clava sus garras a Ryan Reynolds en nuevas imágenes de la película de Marvel

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Hugh Jackman regresará como Lobezno para acompañar a Ryan Reynolds en Deadpool 3, cuyo estreno en cines está previsto para el 3 de mayo de 2024. Y nuevas imágenes del set de rodaje muestran a Logan sacando sus temibles garras de adamantium contra el mercenario bocazas de Marvel.

Sin duda, uno de los platos fuertes de Deadpool 3 será ver como Wade Wilson y Lobezno forman equipo mientras reparten mamporros a diestro y siniestro en la película de Shawn Levy. Y después de que hace unos días saliesen a la luz unas fotografías de la cinta en las que Jackman vestía el clásico uniforme amarillo de Logan en los cómics, ahora más imágenes del set, que ya circulan por Internet, muestran como Lobezno tendrá que emplear sus formidables garras de adamantium en una brutal pelea contra el mercenario bocazas encarnado por Reynolds.

En estas instantáneas puede verse cómo el miembro más salvaje e incluso, temido de la Patrulla X, mantiene una feroz disputa con Deadpool y su afilada catana en lo que parece ser los escombros de los antiguos estudios de 20th Century Fox como escenario.

Hugh Jackman popped the claws during yesterday’s filming for the #Deadpool vs #Wolverine scene 📸



(via: https://t.co/mrZDBi7DUR) pic.twitter.com/bC5OfuGwEy