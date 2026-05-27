Filtrado el regreso de un mítico superhéroe en Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Todavía queda medio año para que Vengadores: Doomsday llegue a los cines, el próximo 18 de diciembre y, aunque Marvel ya ha dado a conocer parte del extenso elenco, los fans siguen especulando sobre quién más podría formar parte de la entrega. Ahora, un rumor sobre las figuras de acción que lanzará Hasbro este julio, en la Comic-Con de San Diego, parece confirmar la aparición de un personaje cuyo regreso muchos esperaban con ansias.

Según ciertas informaciones, la primera tanda de figuras de Marvel Legends para Vengadores: Doomsday incluirá al Doctor Doom, Thor, Capitán América y el Spider-Man de Tobey Maguire.

The first wave of Marvel Legends figures for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ will reportedly include:



• Doctor Doom

• Tobey Maguire’s Spider-Man

• Thor

• Captain America



Hasbro is expected to reveal them at SDCC.



(via: https://t.co/OBdB0Z2bNf) pic.twitter.com/IS1mrxPEq1 — Avengers Updates (@AvengersUpdated) May 26, 2026

Tanto Robert Downey Jr., que encarnará al gran villano de la cinta, como Chris Hemsworth, que volverá a dar vida al Dios del Trueno y Anthony Mackie, que interpretará de nuevo a Sam Wilson/Capitán América, habían sido confirmados hace tiempo como parte del reparto del filme de los hermanos Russo. Incluso se había revelado la participación de Chris Evans (aunque no se sabe si volverá a ejercer de Capitán América).

Por otro lado, el de Maguire es uno de los principales nombres que, a pesar de no haber sido incluido en ningún anuncio oficial, los rumores han estado relacionando continuamente con el proyecto.

EL SPIDER-MAN DE TOBEY MAGUIRE ¿CONTRA LOS X-MEN?

Aunque la participación de Maguire en la quinta entrega de Vengadores no ha sido confirmada, cabe recordar que, según el 'insider' MyTimeToShineHello, el actor aparecerá en los primeros compases de la película, luchando contra los X-Men y "en particular contra el Lobezno de Hugh Jackman" (intérprete que tampoco ha sido confirmado oficialmente).

"Solo la escena inicial supera a cualquier otra película anterior de Vengadores", indicó el 'insider', que también señaló que "Marvel Studios y Sony están interesados en hacer una película de Spider-Man y Lobezno".

Por el momento, los integrantes del reparto que sí ha dado a conocer La Casa de las Ideas incluyen a los ya mencionados Downey Jr, Hemsworth, Mackie y Evans, además de Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Ténoch Huerta (Namor), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Tom Hiddleston (Loki).

La quinta entrega de Vengadores también contará con los protagonistas de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa), y con el regreso de varios X-Men legendarios como Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística) y James Marsden (Scott Summers/Cíclope). Además, junto a ellos estará Channing Tatum, que debutó como Gambito en Deadpool y Lobezno.