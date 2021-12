¿Cuánto pagarías por ver el primero Spider-Man: No Way Home?

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

El estreno de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) está cada vez más cerca. Se trata sin duda de uno de los eventos cinematográficos más esperados de los últimos años, tal y como demostró que varias webs de preventa de entradas colapsaran cuando los boletos se pusieron a disposición del público. Una fiebre por el trepamuros y su multiverso que también se deja sentir en la reventa, donde las entradas ya tienen un precio astronómico.

Durante la madrugada del domingo en Estados Unidos, varias webs tenían previsto iniciar la venta anticipada de las entradas del filme que llegará a las salas en dos semanas. No obstante, la ingente demanda hizo que los servidores se cayeran generando un profundo malestar entre los adeptos del trepamuros de Marvel que se mostraron indignados en las redes.

Ahora, un tuit del usuario EARTH_96283 muestra que en la plataforma de compra-venta eBay los boletos llegan a alcanzar unos precios estratosféricos de hasta 25.000 dólares.

How badly do you want those tickets? pic.twitter.com/RHmaouqCVI