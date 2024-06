La imagen que confirma a Juggernaut en Deadpool y Lobezno de Marvel

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno llegará a los cines el próximo 25 de julio. La película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman es una de las más esperadas del año, no solo por ser la única cinta del Universo Cinematográfico Marvel que va a ver la luz este 2024, sino también porque promete traer de nuevo a la gran pantalla a multitud de personajes muy queridos por los fans. Y en las últimas fotos del filme, algunos han descubierto la confirmación involuntaria del cameo de otro ilustre mutante.

Aunque la cinta de Shawn Levy procuró desde un principio guardar celosamente sus secretos, a medida que se acerca la fecha de estreno se van desvelando más detalles. Así, la lista de personajes confirmados que se sumarán a Deadpool y Lobezno en la tercera aventura del Mercenario Bocazas ha ido creciendo con el tiempo, entre especulaciones y confirmaciones. La incorporación más reciente a esta lista, de hecho, ha sido la de Toad (Sapo).

El villano se distingue en el fondo de una de las tres imágenes lanzadas en exclusiva por Total Film, casi imperceptible y totalmente oculto. Y, sin embargo, los fans más avispados han sido capaces de reconocer a otro mutante aún más escondido en dicha fotografía, casi completamente tapado por Lobezno... Juggernut.

Here’s an exclusive new look at Ryan Reynolds and Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine, from the upcoming Total Film cover story https://t.co/565Efr4F8r