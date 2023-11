Marvel confirma el nombre de su Universo Cinematográfico

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

Una de las cuestiones que mayor división crea entre los seguidores marvelitas es la de si los acontecimientos que tienen lugar en el UCM ocurren en la Tierra-616 o en la Tierra-199999. Ahora Marvel ha decidido zanjar definitivamente esta controvertida cuestión en el libro The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline.

La cuestión de en qué Tierra se suceden los eventos del Universo Cinematográfico Marvel es algo que ha atribulado al fandom desde hace más de una década. Son muchas las dudas que siempre surgen al respecto.

Esto se debe a que, en 2008, la Casa de las Ideas publicóun libro titulado Manual Oficial del Universo Marvel Vol. 5. Este tomo designó oficialmente al UCM como Tierra-199999 y durante mucho tiempo se asumió que este universo se trataba del principal. Es más, Spider-Man: Cruzando el Multiverso parecía confirmar esto mismo.

Pero otras producciones como Spider-Man: Far From Home o Thor: El mundo oscuro establecían que se trataba de la Tierra-616, la misma que los cómics de Marvel. Ahora la Casa de las Ideas ha puesto punto final a cuál de ellas pertenece su universo cinematográfico.

Entre las páginas de The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, su nuevo libro sobre la cronología del UCM se encuentra la respuesta definitiva a esta intrigante cuestión. La extensa designa en uno de sus pasajes al UCM y a la Línea de Tiempo sagrada en Tierra-616. Esta misma denominación se escuchó en Spider-Man: Far From Home cuando Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) afirma ser un viajero del Multiverso.

Pero ¿cómo podía saber esto el villano encarnado por Jake Gyllenghal si estaba mintiendo? Resulta evidente que la respuesta ofrecida por la nueva enciclopedia de Marvel suscita otras preguntas que, de momento, carecen de respuesta; serán o no contestadas es cuestión de tiempo. Entretanto, los seguidores de la Casa de las Ideas aguardan impacientes a que Disney+ estrene los episodios finales de Loki ahora que toda la existencia está en grave peligro.