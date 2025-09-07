Los creadores de Miércoles explican el final de la temporada 2: Ophelia, Tyler y el viaje de Merlina

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Miércoles ha llegado a su fin, resolviendo muchos de los misterios que había presentado pero también sembrando algunos nuevos que sin duda tendrán que abordarse en la ya confirmada tercera entrega. Y con un desenlace repleto de memorables momentos, los creadores de la ficción, Miles Millar y Alfred Gough, han querido comentar algunas escenas clave y aclarar su significado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Esperamos que los fans se sorprendan y queden muy satisfechos con el final", expresó Gogh en declaraciones a Tudum. "Con suerte, esa revelación será una miguita de pan que lleve al público a preguntarse qué pasará en la temporada 3 y cuál será la nueva aventura de Miércoles", añadió Millar, refiriéndose al que quizá sea el mayor giro de la temporada, la visión a través de la cual el personaje de Jenna Ortega se entera de que su tía Ophelia, desaparecida hace años, sigue viva.

"El plan siempre fue ofrecer a los espectadores un adelanto de ella al final de la temporada de una forma que no esperaran, y eso es lo que impulsa la tercera temporada", aseguró Gough. Asimismo, los realizadores prometieron que la próxima tanda de episodios sin duda explorará la relación entre tía y sobrina, ambas cuervos y, según Morticia, demasiado parecidas.

Los últimos compases del último episodio, que muestran a Ophelia encerrada en la casa de la abuela Hester, adelantan cierta enemistad, ya que la mujer aparece escribiendo con sangre "Miércoles debe morir".

Por otro lado, el hecho de que la joven Addams tenga una visión de su tía al tocar su diario parece augurar que sus poderes psíquicos han regresado. Y es que, tal y como daba a entender la ficción, parte de su ausencia se debía a su conflicto con su madre. "Una vez que Morticia y Miércoles conectan al final, se percibe una relación más madura entre ellas", señaló Millar. "Así que la temporada 3 ofrece la esperanza de que los poderes de Miércoles vuelvan", añadió.

¿POR QUÉ MIÉRCOLES SALVA A TYLER?

Otro de los grandes momentos del final de la segunda temporada de la serie de Netflix es cuando Tyler le pide a Miércoles que lo mate, pero ella se limita a cortar sus ligaduras, y decir que ha fallado el golpe. "Pero Miércoles no falla", sentenció Hunter Doohan, el actor que da vida al Hyde.

Millar sugirió que quizá ni siquiera la propia joven sabe por qué lo libera en vez de acabar con él. "Es genial cuando encuentras esos momentos en los que Miércoles, que realmente se enfrenta a las situaciones con gran seguridad, actúa de forma impulsiva", señaló.

Por su parte, Gough apuntó que dejar libre a Tyler tenía ciertas ventajas estratégicas. "Le proporciona la distracción que necesita para destruir toda la máquina y salvar a su hermano. Creo que también ve algo en Tyler. Aunque dice que él es irredimible, ¿qué piensa realmente? A medida que avancemos en la temporada 3, nos preguntaremos por qué lo hizo", argumentó.

EL FUTURO DE TYLER

En el desenlace de la temporada, Tyler acaba matando a su madre. "Al, Miles y yo hablamos sobre cómo todas las emociones se intensifican mil veces cuando las personas están en forma Hyde. Es pura rabia. Tyler mata a Francoise, pero no es su intención", expresó Doohan, añadiendo que a su personaje ya "no le queda nada", por lo que acepta la oferta de Capri cuando esta le revela que existe una manada de Hydes a la que puede unirse.

El intérprete se mostró emocionado de seguir explorando su personaje en futuras entregas, expresando sus esperanzas al respecto. "Imaginemos que en la tercera temporada pudiéramos ver a Tyler sonreír de verdad, sin esa sonrisa falsa de camarero ni esa mueca malvada", expuso. "Sería la primera vez que el público, y el propio Tyler, conocerían al verdadero Tyler", señaló.