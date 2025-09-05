Miércoles temporada 2: ¿Qué es la Melodía Matinal y quién es el verdadero líder de la secta?

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Miércoles ha llegado a su fin. Y con sus últimos capítulos, la ficción ha abordado algunos misterios presentes desde la primera temporada, como el de la enigmática secta a la que pertenecía la madre de Bianca y cuyos tentáculos se extienden hasta la misma Academia Nevermore.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la primera parte de la entrega, Bianca tiene a su madre oculta en un hotel en Jericho para mantenerla salvo de Gideon, el líder de la Melodía Matinal, la secta a la que pertenecían. No obstante, cuando la policía hace una redada y descubre a Gabrielle allí, Bianca se ve obligada a trasladarla a un nuevo lugar seguro, dentro de los muros de Nevermore.

"Me cuesta creer que estéis involucradas en ese escándalo de la Melodía Matinal", le dice Ajax a Bianca al inicio del quinto episodio. "Mi madre fue una de sus primeras integrantes. Gideon usaba su canto para reclutar gente", explica la chica.

"Desde el principio me decía que en realidad intentaban ayudar a los marginados. Era una verdadera comunidad", continúa la sirena, señalando cómo las sectas "suelen tener buenas intenciones" y que, tras ver a Gideon como un héroe de niña, acabó dándose cuenta de su verdadera naturaleza y de que pretendía que sustituyera a su madre.

No obstante, en un sorprendente giro de los acontecimientos, el séptimo episodio de la temporada revela que Gideon era simplemente un peón del verdadero artífice de la secta, el director Dort. El personaje encarnado por Steve Buscemi necesitaba a alguien carismático para ser la cara pública del grupo, pero era quien movía los hilos del mismo.

Siguiendo sus actividades delictivas, Dort había llegado a Nevermore con la intención de hacerse con el dinero de los donantes, especialmente con la riqueza de Hester Frump. Para ello, chantajea a Bianca para que hechice a quien sea necesario para lograrlo y secuestra a su madre.

Finalmente, el villano es expuesto en la propia gala benéfica y en un último intento desesperado, trata de huir llevándose a Bianca de rehén, pero Ajax lo convierte en piedra. Aunque el poder de la gorgona no es mortal, el director muere cuando su cuerpo petrificado se rompe al caerle una lámpara encima.

"Queríamos asegurarnos de que Dort fuera quien disparara al aire [y prendiera fuego a la lámpara de araña]. Nadie tenía intención de matarlo", expresó uno de los creadores de la ficción, Alfred Gough, en declaraciones a Tudum, hablando de la muerte del director. "Dort se lo hizo a sí mismo", remarcó.