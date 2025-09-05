The Dead Dance: Así es el videoclip de Lady Gaga para la temporada 2 de Miércoles dirigido por Tim Burton

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

Los episodios restantes de la temporada 2 de Miércoles ya han desembarcado en Netflix, y con ellos la esperada irrupción de Lady Gaga como Rosaline Rotwood en la serie. La artista musical ha estrenado ahora el videoclip de The Dead Dance (El baile de los muertos), dirigido por Tim Burton.

El videoclip en cuestión, que ya se puede ver en YouTube, arranca en blanco y negro con unos sangrientos títulos de crédito y unas muñecas de lo más siniestras colgadas en las ramas de los árboles e incluso algunas clavadas en una pica.

Instantes después, las imágenes muestran a Gaga como si fuese una de estas muñecas. Seguidamente comienza a sonar la canción y el personaje de la artista a cobrar vida, moverse a su son y cantar.

En ese preciso momento, las muñecas comienzan también a bailar al pegadizo ritmo de la música de Gaga, y las imágenes antes grisáceas empiezan a intercalarse con múltiples colores de neón. La noticia del videoclip surgió a principios de julio, cuando varios medios informaron que habían visto a la cantante y también actriz filmando junto a Burton en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, al sur de Ciudad de México.

Sin embargo, no fue hasta la Wednesday Graveyard Gala de Spotify y Netflix, celebrada la semana pasada, cuando Gaga anunció la fecha de lanzamiento del single y habló sobre su cameo en la serie de Miércoles. "Lo pasé fenomenal trabajando en la segunda temporada de Miércoles, aunque solo fuese en una pequeña parte de la serie. Me encantó trabajar con Tim Burton, con Jenna y con todo el equipo, ha sido algo increíble. Gracias. Y también estoy aquí para confirmar que mi tema The Dead Dance está a punto de salir", aseguró en unas declaraciones recogidas por Variety.

Gaga, que aparece en el sexto episodio de la segunda parte de la temporada 2 de Miércoles como Rosaline Rotwood, una profesora de la Academia Nevermore durante la década de los 60 con poderes psíquicos, añadió The Dead Dance a una versión extendida de Mayhem en plataformas de streaming, junto con otros dos temas nuevos: Can't Stop the High y Kill for Love.

Según los supervisores musicales de la serie, Gaga contactó con el equipo de Miércoles tras la primera temporada y compuso The Dead Dance específicamente para la ficción. La escena del baile de Wednesday en esta segunda temporada se filmó empleando primeramente una pista temporal con un ritmo similar antes de ser reemplazada por el tema de Gaga y se mantuvo en secreto durante un año.

"No es Bloody Mary, y no es un remix", explicó la supervisora musical Jen Malone a Tudum. "Es una canción completamente nueva de Gaga, y ella es un ícono, una artista única en la vida con la que tuvimos la oportunidad de trabajar. Y es perfecta en todos los sentidos. Esto es exactamente lo que quieren los fans", añadió con contundencia.