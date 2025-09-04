¿Cuándo se estrenará la temporada 3 de Miércoles en Netflix?

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Los cuatro episodios restantes de la temporada 2 de Miércoles ya están en Netflix. La compañía de la gran N ha renovado la serie protagonizada por Jenna Ortega por una tercera temporada que ya está en marcha, pero... ¿Cuándo se estrenará?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El final de la temporada 2 de Miércoles se ha coronado con la irrupción de Rosaline Rotwood (Lady Gaga), una "legendaria" profesora de la Academia Nevermore, y sorprendentes revelaciones acerca de los integrantes de la familia Addams. Entre ellas se encuentran que Ophelia, la hermana desaparecida de Morticia (Catherine Zeta-Jones) y tía de Miércoles, sigue con vida; la incorporación de la abuela Frump (Joanna Lumley) a la ficción, e incluso el origen de Cosa.

Sin embargo, también ha dejado muchas otras cuestiones sin responder, que probablemente quedarán resueltas en la temporada 3. Pero, ¿cuándo estrenará Netflix los nuevos episodios de la serie?

La plataforma aún no ha anunciado fecha de lanzamiento para la tercera entrega de Miércoles. No obstante, Alfred Gough y Miles Millar, sus creadores, ya anticiparon en una reciente entrevista con Collider que ya habían comenzado a trabajar en la sala de guionistas para la tercera temporada de Miércoles y que estaban "bastante avanzados" con los nuevos episodios.

Según apuntó Gough, "lo ideal" sería arrancar la filmación de los próximos ocho capítulos a finales de 2025. Esto permitiría que la temporada 3 se estrenase en 2027, ya que, como explicaron, se necesitan al menos 18 meses para tenerla lista.

Dicho esto, dependiendo de cuándo comenzara a filmarse, sería plausible que Netflix estrenase la tercera entrega de Miércoles en 2027. En caso de que la producción arrancara a finales de 2025 o incluso a comienzos de 2026, su desembarco en la plataforma podría darse en una fecha similar a la de la temporada 2.

Otra opción igual de plausible para la serie, dado su tono sobrenatural, sería que Netflix decidiera estrenar la temporada 3 de Miércoles cerca de Halloween. Incluso podría seguir la estela de esta segunda temporada y dividirla en dos partes, estrenando la primera tanda de episodios en septiembre y la segunda en octubre.

En cuanto a su posible trama, lo más probable es que se centre en Miércoles intentando recuperar sus poderes, la búsqueda junto a su tío Fétido (Fred Armisen) de Enid (Emma Myers) tras revelarse que es una mujer lobo alfa y haber cruzado la frontera a Canadá, qué ocurrirá ahora con Tyler Galpin (Hunter Doohan) fuera de Willow Hill y sediento de venganza, y averiguar qué esconde Isadora Capri (Billie Piper). Asimismo, lo más factible es que el grueso del elenco regrese para esta temporada 3, salvo quizá a Steve Buscemi, cuyo personaje, el carismático y manipulador director Dort, está muerto.

Además, se espera que también regresen Larissa Weems (Gwendoline Christie) y Rosaline Rotwood (Lady Gaga) en los nuevos episodios.