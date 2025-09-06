Miércoles resuelve uno de los grandes misterios de la familia Addams: ¿Cuál es el origen de Cosa? - NETFLIX

MADRID, 6 Sep. (CulturaOcio) -

Cosa ha formado parte de la familia Addams desde sus inicios en las viñetas (si bien por aquel entonces no era una mano amputada, sino un monstruo al que nunca se veía entero) y a lo largo de todas sus adaptaciones. Hasta ahora se había evitado deliberadamente establecer su origen pero Miércoles ha dado su particular respuesta al respecto, dotando al personaje de un pasado clave en la trama de la segunda temporada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La segunda temporada de la serie de Netflix muestra cómo Cosa empieza a tener problemas de identidad y a plantearse seriamente de dónde viene, algo que los Addams aseguran desconocer. En su búsqueda de sentido, incluso empieza a asistir a un grupo de apoyo para miembros amputados.

En todo caso, la ficción acaba revelando que Morticia y Gómez sí saben perfectamente el origen de Cosa y es que esta era la mano derecha de Isaac Night, quien volvió a la vida como el zombi Pota gracias a los poderes de Pugsley. De hecho, el propio nombre de Cosa, en inglés 'Thing', no es más que un anagrama del apellido de este personaje, Night.

Isaac fue un DaVinci que estudió en Nevermore junto a los padres de Miércoles, siendo el compañero de cuarto y mejor amigo de Gómez. Este tenía una hermana Hyde, Francoise (la madre de Tyler) y diseñó una máquina para curarla de su condición. No obstante, para hacer funcionar el invento, Isaac necesitaba los poderes eléctricos de Gómez y este accedió a ayudar a su amigo, sin saber que eso le mataría.

Cuando Morticia acudió a salvar a Gómez, cercenó la mano de Isaac, quien acabó muriendo en una explosión. No obstante, la corriente eléctrica dotó de vida a su mano amputada que, sin recuerdos de lo sucedido, pasó a convertirse en fiel compañero de los Addams.

En los capítulos finales de la temporada, Isaac y su hermana, de nuevo reunidos, tienden una trampa a Miércoles para recuperar a Cosa y el inventor vuelve a unirla a su cuerpo, acabando aparentemente con su autonomía. No obstante, la mano recupera la conciencia cuando ve peligrar la vida de Miércoles y asume de nuevo el control de sí misma, arrancando el corazón mecánico de su dueño.

Para dejar clara su lealtad a los Addams, y no a su antiguo cuerpo, Cosa también se deshace del anillo de Isaac, que tenía una pieza de ajedrez grabada.