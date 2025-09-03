La espectral de Lady Gaga en la temporada 2 de Miércoles, explicada: El hechizo de Rosaline Rotwood

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix la segunda parte de la temporada 2 de Miércoles. Y aparte de numerosas revelaciones y dramáticos giros, la nueva tanda de episodios ha traído a los fans el muy esperado cameo de Lady Gaga.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La plataforma ya había confirmado anteriormente que la actriz y cantante encarnaría a Rosaline Rotwood, una "legendaria" profesora de la Academia Nevermore, cuyo camino se cruzaría con el de Miércoles. Así, en el sexto episodio de la temporada, la joven Addams se entera, a través de su abuela, de que Rotwood no solo era un cuervo, como ella, sino que además, si visita su tumba y recita un hechizo, podrá recuperar temporalmente sus propios poderes psíquicos.

El fantasma de la profesora advierte a Miércoles sobre los peligros de lo que se propone hacer y, accediendo a ayudarla, le indica que solo recuperará sus poderes mientras pueda soportar tener la mano sobre una llama y que, si la retira demasiado pronto, sufrirá terribles consecuencias.

La chica accede y, con la mano sobre el fuego, comienza a tener una visión de Tyler, pero la repentina aparición de Enid la saca del trance. Debido a la interrupción del hechizo, Miércoles y Enid se intercambian los cuerpos, contando con solo 24 horas para revertir la situación.

Gaga solo aparece en otra ocasión en el capítulo, comunicándose con Miércoles a través de una estatua y no vuelve a salir en los restantes episodios de la temporada. Tal y como señala Mashable, el tiempo de la cantante en pantalla es inferior a dos minutos, algo que, en todo caso, resulta lógico, teniendo en cuenta que solo estuvo en el set de rodaje un día.

En una entrevista concedida a The Mirror, la diseñadora de vestuario Colleen Atwood elogió a Gaga, señalando lo "increíble" que había sido colaborar con ella. "Se centró totalmente en el personaje, no en la moda, ni en sí misma y su mundo, sino que realmente quería entrar en el mundo de Miércoles", expresó.

"Es una gran fan de la serie y realmente quería que fuera lo que Tim [Burton] quería y lo que nosotros queríamos que fuera, sin que tuviera nada que ver con su aportación en ese sentido, en cuanto a la moda, todo era por la interpretación, de verdad", remarcó Atwood.

Con la ficción renovada por una tercera temporada, cabe la posibilidad de que Gaga haga otra aparición en la misma en un futuro, si bien no hay ninguna información oficial al respecto.