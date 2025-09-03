El final de Miércoles 2x08, explicado: ¿Está viva la tía Ophelia?

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de sus cuatro últimos episodios, la segunda temporada de Miércoles ha llegado a su fin. Aunque dejando algunas tramas abiertas de cara a la ya confirmada tercera entrega, la nueva tanda de capítulos ha ofrecido respuesta a algunos importantes misterios, como si Ophelia, la desaparecida hermana de Morticia, sigue viva.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Aun sin aparecer en carne y hueso (al menos hasta los últimos compases del último episodio), la tía de Miércoles tiene un papel destacado a lo largo de la temporada y no son pocas las veces que se menciona su nombre o se hace referencia a su misteriosa historia.

Según se reveló en la primera parte, la hermana de Morticia era un cuervo, como la propia Miércoles, y fue internada en Willow Hill por su madre, Hester Frump, tras "llevar su don psíquico demasiado lejos". No obstante, cuando Fétido se infiltró en el manicomio por petición de Morticia, descubrió que Ophelia ya no se encontraba allí y desde entonces no se supo nada de su paradero.

Cuando Miércoles empieza a llorar lágrimas negras, algo que también le ocurriera en el pasado a su tía, Morticia teme que la historia se repita y ambas sufran el mismo destino, lo que la vuelve todavía más sobreprotectora... actitud que ensancha el abismo entre madre e hija.

En todo caso, al final de la temporada Morticia parece comprender que Miércoles necesita un voto de confianza de su parte y le hace entrega del diario de su hermana. "El diario es realmente un signo de distensión y aceptación del hecho de que Miércoles está creciendo", explicó Miles Millar, uno de los creadores de la ficción, en declaraciones a Tudum. "Es un momento de confianza. Es un gran momento para Morticia. Miércoles lo reconoce", añadió.

QUÉ SIGNIFICA LA REAPARICIÓN DE OPHELIA

Sin embargo, cuando la joven Addams abre el diario, le asalta una visión, comprendiendo así que Ophelia sigue viva. De hecho, la ficción muestra que la mujer se encuentra en el sótano de la abuela Hester (donde es más que probable que haya pasado los últimos 15 años). Cuando esta va a visitarla en el último episodio, Ophelia, coronada con una tiara de flores, se encuentra escribiendo con sangre en la pared de su cuarto. "Miércoles debe morir", reza la inscripción.

"El plan siempre fue ofrecer a los espectadores un adelanto de ella al final de la temporada de una forma que no esperaran, y eso es lo que impulsa la tercera temporada", aseguró Alfred Gough.

Hablando sobre la relación entre Miércoles y Ophelia, Millar prometió que sería algo a explorar en la próxima entrega de la serie, así como la posición del nuevo personaje en la familia Addams y su aportación a la misma. "Va a ser muy interesante ver si las preocupaciones de Morticia se hacen realidad", expresó el realizador, refiriéndose a los temores del personaje de Catherine Zeta-Jones. "Ophelia lleva mucho tiempo desaparecida. Ha dejado un vacío en la vida de Morticia y muchas preguntas sin respuesta. La reaparición de Ophelia va a afectar a esta familia como una bomba", adelantó.