Tras coquetear con Star Wars 7 y 9, David Fincher casi hizo una película ambientada después de El ascenso de Skywalker

El 22 de mayo de 2026 llegará a los cines The Mandalorian y Grogu, primer largometraje de Star Wars tras El ascenso de Skywalker. Curiosamente, David Fincher estuvo cerca de dirigir una película ambientada tras los eventos del Episodio IX.

Según apunta Jeff Sneider en su blog, Fincher mantuvo conversaciones con Lucasfilm para dirigir una cinta situada tras los hechos acontecidos en El ascenso de Skywalker. La trama iba a centrarse en uno de los personajes de la trilogía secuela, aunque se desconoce de quién se trata concretamente.

Pero Lucasfilm no dio el visto bueno a Fincher, rechazando su propuesta, ya que el director de filmes como El club de la lucha, Seven o la serie Mindhunter quería tener el control del montaje final.

Curiosamente, George Lucas ya había considerado a Fincher anteriormente para dirigir el Episodio VII: El despertar de la Fuerza y también El ascenso de Skywalker. Después de todo, Fincher ya había trabajado durante la década de los 80 en Industrial Light and Magic como asistente de cámara en El retorno del Jedi e Indiana Jones y el templo maldito.

Dicho esto, cabe recordar que la ciencia ficción no le es desconocida a Fincher. El director ya se puso tras las cámaras en 1992 con Alien 3, siendo este largometraje su única incursión dentro de este género.

Sin duda alguna ver una película de la saga dirigida por Fincher es algo que habría entusiasmado a los fans. Sin embargo, el cineasta acostumbra a explorar el lado más oscuro de la naturaleza humana en sus filmes, por lo que quizá su visión se habría alejado del tono característico que define a la franquicia galáctica.

Esto recuerda a los fallidos intentos de Christopher Nolan para ponerse a los mandos de un filme de James Bond cuando Barbara Broccoli y Michael G. Wilson capitaneaban la franquicia. El motivo es que Broccoli y Wilson no querían cederle al director de La Odisea, que llegará a los cines el 17 de junio de 2026, el control del corte final del largometraje.

Y es que la preferencia de los estudios es reservarse ellos dicho control para que los proyectos relacionados con sus franquicias encajen con sus planes y también asegurarse de llegar a la mayor audiencia posible. Por otra parte, a principios de año, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, aseguró durante el BFI Film Festival de Londres un cambio de estrategia para las nuevas películas de Star Wars.

La idea es favorecer largometrajes independientes, que no tengan que estar conectadas con todas las entregas anteriores, dándoles a los directores libertad para contar las historias que les interesen, por lo que no resulta descartable que Fincher termine finalmente dirigiendo en el futuro un proyecto de Star Wars.

No obstante, el director se encuentra ahora inmerso con la secuela de Érase una vez en Hollywood: The Continuing Adventures of Cliff Booth (Las Continuas Aventuras de Cliff Booth), centrado en el personaje de Brad Pitt que acompañaba a Rick Dalton, el protagonista del filme dirigido por Quentin Tarantino en 2019 y al que encarnaba Leonardo DiCaprio.