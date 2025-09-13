Mark Hamill explica por qué aceptó regresar a Star Wars como Luke Skywalker aunque sabía que era un error

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

Estrenada en 2015, Star Wars: El despertar de la fuerza reactivó la saga galáctica con nuevos personajes como Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) y Poe Dameron (Oscar Isaac), aunque también recuperó a Han Solo (Harrison Ford) y Leia Organa (Carrie Fisher). Pero Mark Hamill no tenía claro si debía regresar en la nueva trilogía de la franquicia como Luke Skywalker y ahora ha explicado por qué decidió finalmente volver y retomar al personaje.

"Creía que era un error. No puedes atrapar un rayo en una botella dos veces, deberían centrarse realmente en una nueva generación de personajes", expresó Hamill a The Hollywood Reporter. "Entonces pensé: 'Bueno, Harrison [Ford] no lo va a hacer igualmente'. Se le notaba molesto por tener que hablar constantemente de Han Solo", añadió el actor y villano de La larga marcha, adaptación del relato de Stephen King, que llega este 12 de septiembre a los cines.

"Pero cuando vi en la prensa que había aceptado, sentí como si me hubieran reclutado, porque si era el único que decía que no, sería el hombre más odiado del mundo nerd", sentenció Hamill. Para muchos fans de Star Wars, recuperar a Luke era todavía más fundamental que traer de vuelta a Han y Leia, y su muerte fuera de la pantalla habría supuesto una verdadera decepción.

La nueva trilogía continuó profundizando en el legado Skywalker, al tiempo que avanzaba hacia nuevas tramas, introduciendo a personajes como Rey o Ben Solo (Adam Driver), el hijo de Han y Leia, que terminó siendo seducido por el reverso oscuro de la Fuerza y al servicio del Líder Snoke antes de redimirse en el Episodio IX: El ascenso de Skywalker.

Cabe recordar que, tras la muerte de Han a manos de su hijo Ben en El despertar de la Fuerza, Rey se convirtió en discípula de Luke, al igual que él lo fue de Obi-Wan Kenobi. Las enseñanzas Jedi de Skywalker son las que terminaron dándole a Rey la determinación y las herramientas para derrotar al Emperador Palpatine en los compases finales del Episodio IX.

Luke dejó una profunda huella en Rey, quien al final de la cinta se convertía en portadora de su legado y enseñanzas. Ridley volverá a interpretar a la protegida de Skywalker en Star Wars: Nueva Orden Jedi, filme que, dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy y aún sin fecha de estreno, estará ambientado quince años después de los eventos de El ascenso de Skywalker.