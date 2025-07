Filtradas las primeras imágenes de Brad Pitt en Érase una vez en... Hollywood 2, que comienza su rodaje

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

La secuela de Érase una vez en... Hollywood acaba de comenzar su rodaje en Los Ángeles. Brad Pitt, que protagonizará este spin-off centrado en su personaje en la cinta original, Cliff Booth, ha sido fotografiado en el set. El filme estará dirigido por David Finher, con quien Pitt ya ha trabajado en cintas como Seven y El club de la lucha.

Las imágenes muestran a Pitt con una peluca y ataviado con una camisa amarilla estampada y vaqueros, el atuendo característico de su personaje en la cinta original dirigida por Quentin Tarantino. Además, a diferencia de en la primera película, el intérprete lleva bigote en esta ocasión. Las fotografías fueron tomadas en el Beverly Cinema de Los Ángeles durante las primeras horas del rodaje.

First images of Brad Pitt as Cliff Booth in the upcoming movie "The Continuing Adventures Of Cliff Booth". pic.twitter.com/aLkkvbyheq