La ridícula cantidad que pagó Amazon por el control de James Bond

A principios de año, los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedieron el control creativo de la saga James Bond a Amazon MGM Studios, que desde 2022 ya ostentaba los derechos de distribución. El acuerdo se articuló mediante una sociedad conjunta para albergar los derechos de propiedad intelectual de la franquicia, manteniendo a ambas partes como copropietarias, pero situando a Amazon al frente de las decisiones artísticas. Meses después, se ha revelado un importante dato que faltaba del pacto: el precio.

"El 20 de febrero de 2025, la compañía suscribió un acuerdo para la venta de su participación en la franquicia Bond, de todos los activos asociados, así como de sus sociedades filiales B24 Limited y B25 Limited. La contraprestación total por la venta ascendió a 20 millones de dólares", desvela una memoria financiera de Eon Productions, la compañía familiar de Broccoli y Wilson que llevaba décadas con el dominio creativo de la saga, recogida en el registro mercantil del Reino Unido.

El desglose del trato no es público, y podría incluir componentes adicionales que incrementen las ganancias de Eon Productions a través de participación en los beneficios de futuras películas o series, honorarios por producción ejecutiva por proyecto, bonos ligados a taquilla o rendimiento en streaming, regalías por licencias/merchandising, entre otras posibilidades.

El viraje llega tras la compra de MGM por parte de Amazon por unos 8.000 millones de dólares (operación cerrada en 2022), movimiento que ya otorgó a la tecnológica la distribución de 007, pero que no alteró entonces el poder creativo. El arreglo de comienzos de 2025 colocó a Amazon MGM en la posición de dirigir el futuro de la saga Bond, labor que llevaba desempeñando la familia Brocoli desde Agente 007 contra el Dr. No, película estrenada en 1962 con Sean Connery como el icónico espía.

Tras Sin tiempo para morir, que cerró en 2021 la etapa de Daniel Craig como Bond, el primer filme de la franquicia tras el histórico acuerdo estará dirigido por Denis Villeneuve (Dune, La llegada) y escrito por Steven Knight (Peaky Blinders). No hay actor confirmado para interpretar al agente, pero los últimos apuntes señalan que se busca a un intérprete de entre 20 y 30 años que sea británico y no muy famoso.

Según informó Deadline, es probable que el largometraje, cuyo rodaje se espera que empiece en 2027 de cara a estrenarse en algún punto de 2028, aborde la historia de origen de Bond: "De las numerosas conversaciones que he mantenido se desprende que [Steven] Knight va a volver a los orígenes de Bond como comandante de la Marina Real antes de ser reclutado por el MI6, la agencia de inteligencia exterior del Reino Unido, para quizá trazar cómo Bond alcanzó el estatus de 007. Quiero subrayar que esto es lo que he oído, pero advierto que nada de esto está confirmado ni totalmente definido, ya que el guion aún se está escribiendo y la dirección que tomará la historia aún está por decidir".