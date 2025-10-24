Los fans de Star Wars invocan al Snyder Cut para resucitar la película de Kylo Ren que Disney rechazó

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

Hace escasos días, Adam Driver, que interpretó a Kylo Ren/Ben Solo en la última trilogía de Star Wars, reveló que quiso traer de entre los muertos a su personaje con una secuela de El ascenso de Skywalker escrita por Steven Soderbergh (Traffic, Ocean's Eleven). Pese al interés de Lucasfilm, que "les encantó la idea", Disney rechazó la propuesta porque "no veían como Ben Solo podía estar vivo". Ahora, los fans de la franquicia galáctica han pasado a la acción con su propio movimiento Snyder Cut y exigen a la compañía reconsiderar The Hunt for Ben Solo.

Las afirmaciones de Driver sobre la frustrada cinta de Kylo Ren no ha tardado en traducirse en acción pública, y es que un grupo de seguidores ha pagado una avioneta para sobrevolar los estudios de Walt Disney en Burbank con una pancarta que reza "Salvad #TheHuntForBenSolo". La imagen se ha viralizado de inmediato y ha motivado a cientos de fans a presionar a Disney a través de diferentes vías para que rectifiquen.

Star Wars fans paid for a plane to fly over Disney Studios with a banner reading “Save The Hunt for Ben Solo”



📸: @Collider pic.twitter.com/MhuzNVtwdL — Star Wars Holocron (@sw_holocron) October 23, 2025

La indignación también se ha canalizado con creatividad y constancia en redes sociales, donde múltiples mensajes piden inundar perfiles de ejecutivos de Disney con comentarios, producir fan-trailers y mantener el tema en tendencia. "Id a los comentarios de Instagram de Bob Iger y Alan Bergman y hacedles saber que queremos la película de Ben Solo. ¡Que se oiga!"; "Puedo imaginar muchas formas en las que tendría lógica revivir a Ben Solo; trajeron de vuelta a Palpatine con ideas peores"; "Si hubo algo que odié, fue que mataran a Ben Solo justo después de redimirlo, podían haber construido algo mucho mejor", señalan varios de los tuits.

everyone go on bob iger and alan bergman’s ig comments and let them know we want the ben solo movie!! LET’S BE LOUD 🫡 #thehuntforbensolo pic.twitter.com/Gl38VcGuJw — Jess (@reylobalance) October 21, 2025

Me puedo imaginar un montón de formas como el revivir a Ben Solo tendría lógica, pero al viejo decrépito de Palpatine lo trajeron con la frase "De alguna manera Palpatine regresó" y les pareció suficiente. TE ODIO DISNEY https://t.co/BPFDf8g3Li — Reylo en español 💜 (@reylo_latino) October 20, 2025

if there’s one big thing i hated it’s that they killed of ben solo just after being redeemed like what a choice??? they could have come up with some lore thing about him surviving idc and with soderbergh on the film too… disney when i get you😭😭 https://t.co/9T2aUUouYL — cam 🌌 (@camandfilm) October 20, 2025

También hay publicaciones que subrayan la movilización coordinada de fans en redes sociales para amplificar el alcance de la campaña y mostrar que existe un público real interesado en ver el regreso de Ben Solo: "¡Únete a nosotros en hacer viral #TheHuntForBenSolo el 24 de octubre a las 8 de la tarde!"

it’s not over yet…



join us in trending #TheHuntForBenSolo on 10/24 at 8 PM EST!!! there will be a fundraiser for the PCRF under the tag as well!



post art, meta, fic, memes, edits, anything!

see you soon🌙 pic.twitter.com/0mlIKMzwnO — lianna 🦢 (@hauntxmexthen) October 21, 2025

Conviene recordar que Ben Solo es el hijo de los icónicos Han Solo y Leia Organa, pero fue seducido por el lado oscuro hasta convertirse en Kylo Ren, líder de los Caballeros de Ren y campeón de la Primera Orden. A lo largo de la última trilogía, su arco evoluciona hasta la redención final, cuando muere cediendo su energía vital para salvar a Rey en El ascenso de Skywalker.

El movimiento recuerda a otras cruzadas lideradas por audiencias contra estudios, como fue el caso de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. En 2017, tras la salida del proyecto del director por una tragedia familiar y la relectura del filme por parte Joss Whedon, el montaje estrenado en cines se alejó de la visión inicial Snyder y encendió una campaña bajo el lema #ReleaseTheSnyderCut. Aquella comunidad no solo impulsó peticiones masivas, sino que financió acciones visibles, entre otras, la de un avión con una pancarta sobrevolando la Comic-Con de San Diego 2019.

La constancia culminó en el estreno en HBO Max de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, un corte de cuatro horas que demostró que la movilización de fans puede reabrir decisiones corporativas cerradas en principio. La campaña por #SaveTheHuntForBenSolo replica, precisamente, esa hoja de ruta: visibilidad pública, relato unificado y señal clara de demanda.

A la espera de que Disney se pronuncie al respecto, The Mandalorian y Grogu es el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker, título entrenado en 2019. Dirigida y escrita por Jon Favreau y con Dave Filoni y Kathleen Kennedy en la producción, la cinta cerrará el 22 de mayo de 2026 el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.

Por ahora, Lucasfilm mantiene bajo llave el reparto detallado, pero destacan las incorporaciones al elenco de Jeremy Allen White como Rotta El Hutt, hijo de Jabba El Hutt, y de Sigourney Weaver como una mujer de la Alianza Rebelde. Entre los regresos, Pedro Pascal vuelve como el mandaloriano y Jonny Coyne como el Señor de la Guerra Imperial, papel que desempeñó brevemente en la tercera temporada de The Mandalorian.

Un año después, el 28 de mayo de 2027, aterrizará en cines Star Wars: Starfighter, película dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y protagonizada por Ryan Gosling. El actor interpreta a un piloto encargado de proteger a un joven frente a peligrosos enemigos, que según las últimas informaciones estarían interpretados por Mia Goth y Matt Smith. Starfighter también cuenta en su elenco con Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y la seis veces nominada al Oscar Amy Adams.

Tal y como confirmó Levy en abril, durante la Star Wars Celebration, también es oficial que, a pesar de ambientarse unos cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, el proyecto representa una expansión del universo galáctico más allá de la saga Skywalker. "No es una precuela ni una secuela. Es una nueva aventura ambientada en una época que aún no hemos explorado en la franquicia", adelantó