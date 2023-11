Invencible: ¿Es Mark Grayson inmortal o puede morir el hijo de Omni-Man?

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

El próximo 9 de noviembre Invencible regresará a Amazon Prime Vídeo con una más que esperada segunda temporada. El héroe creado por Robert Kirkman se ha convertido ya en uno de los favoritos de los fans, quienes se preguntan si Mark Grayson, el hijo de Omni-Man es realmente invulnerable o, si puede llegar a morir.

Invencible es el nombre de batalla que Mark Grayson escogió para darse a conocer como superhéroe. Pero la cuestión de si en verdad resulta tan indestructible como sugiere su alias o no, siempre ha estado en entredicho. La primera temporada de la serie vio al joven Grayson aprendiendo a utilizar sus poderes mientras intentaba llevar una vida normal.

Pero debido a su inexperiencia también tuvo que aprender a encajar los golpes que cada uno de sus poderosos adversarios le infligía, llegando a herirlo de gravedad. Pese a todo, ninguno de ellos parecía ser capaz de acabar definitivamente con Invencible. Entonces, ¿Cuáles son los límites del héroe? ¿Es capaz de morir?

Puede que si a Grayson no le hubiesen asistido sus heridas no hubiese sobrevivido. Sin embargo, hay un factor clave que podría sugerir que sí: su ADN viltrumita. Invencible es nada menos que hijo de Nolan Grayson, alias Omni-Man, un alienígena que procede de un planeta llamado Viltrum. Durante mucho tiempo no solo fue un firme defensor de la Tierra, sino que llegó a instruir a Mark como su sucesor.

Pero tras la máscara del héroe se hallaba un violento psicópata que ansiaba dominar el planeta. Dado que Invencible ha heredado los descomunales poderes de su padre, es de suponer que también su capacidad para volverse más poderoso con cada batalla y su aparente invulnerabilidad.

Esto no significa ni mucho menos que sus adversarios no sean capaces de infligirle daño o que no pueda morir. Aunque sí que goza de una gran resistencia a los golpes que encaja, haciéndole inmune a ataques que habrían acabado con la mayoría de los humanos y otras especies alienígenas que aparecen en la serie. Es decir, que, si bien posee capacidades sobrehumanas e incluso, envejece más tarde gracias a su ADN viltrumita, Mark Grayson no es invencible.