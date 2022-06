La condición que pone Chris Evans para volver como Capitán América de Marvel

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Chris Evans es uno de los actores más queridos por los fans del Universo Cinematográfico Marvel y no son pocos a los que les gustaría que regresara como el Capitán América tras la salida del personaje en Vengadores: Endgame. Y es precisamente por esta razón, que el actor ha explicado bajo que condición regresaría a Marvel encarnando una vez más al abanderado de la libertad y la justicia de la Casa de las Ideas, asegurando que es una "tarea complicada".

Así lo ha confesado el Evans, en una entrevista con Comicbook.com durante la promoción de Lightyear, la nueva cinta de Pixar centrada en el personaje de Buzz Lightyear de Toy Story a quien pone voz.

Y es que, no son pocos los seguidores marvelitas a los que les gustaría ver de nuevo a Evans como el Capitán América de Marvel. Y especialmente en una historia muy concreta, la que no se vio en Endgame: cómo el héroe regresa al pasado para devolver todas y cada una de las Gemas del Infinito a su correspondiente lugar para no alterar la línea temporal.

Es por eso, que cuando le preguntaron si estaría dispuesto a regresar al UCM como el primer vengador y empuñar una vez más su emblemático escudo, su respuesta no se hizo esperar.

"Eso parece ser algo que a la gente le gustaría ver. No quiero decepcionar a nadie, pero es difícil... Fue una racha estupenda y estoy muy contento con ella. Es muy importante para mí. Tendría que ser perfecto", aseguró Evans, exponiendo así, bajo qué condición regresaría a Marvel para encarnar al héroe.

Declaraciones en las que, una vez más, a pesar de su salida del Universo Cinematográfico Marvel, el actor no se cerró en banda a una posible vuelta para retomar de nuevo al personaje. Sin embargo, también confesó que "sería aterrador volver algo que es, de nuevo, tan, tan querido para mí". "Ese papel significa mucho para mí. Es por eso, que volver a él, sería una tarea complicada", aseguró.

Claro que a pesar de que con sus declaraciones Evans deja la puerta abierta, también cabe la posibilidad de que decidiera no hacerlo. En cuyo caso, si Marvel quisiera incorporar al héroe de las barras y estrellas, el equipo liderado por Kevin Feige tendría que hacerlo con otro actor.

De hecho, aunque no hay confirmacón oficial, todo indica que el Sam Wilson de Anthony Mackie, que ya vio como un envejecido Steve Rogers le hacía entrega de su escudo al final de Vengadores: Endgame, protagonizará una película en solitario como el nuevo Capitán América tras asumir el manto del héroe en la serie Falcon y el Soldado de Invierno.

En cualquier caso, todo es posible con la Casa de las Ideas, por lo que resultaría bastante factible que los fans vuelvan a disfrutar en algún momento de la presencia de Evans del Universo Cinematográfico Marvel.