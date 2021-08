Anthony Mackie protagonizará Capitán América 4: "Sin supersuero y sin pelo rubio y ojos azules"

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Con la despedida de Steve Rogers en Vengadores: Endgame, muchos fans pensaron que las aventuras de el Capitán América habían acabado, al menos por un tiempo. Sin embargo, pronto llegó la serie Falcon y el Soldado de Invierno y los espectadores fueron testigos de cómo Sam Wilson finalmente portó el escudo de su antecesor. Un legado en el que, tal y como era de esperar, profundizará en una nueva película en solitario.

Ahora, Deadline ha confirmado que Anthony Mackie, quien ostenta el título de nuevo Capitán América, ha firmado para protagonizar la cuarta entrega del superhéroe de las barras y estrellas. Aunque el proyecto no cuenta con director aún, el guion estará a cargo de Malcolm Spellman, responsable de Falcon y el Soldado de Invierno, y Dalan Musson, quien también formó parte del equipo de guionistas de la serie.

Chris Evans interpretó a Steve Rogers en tres películas del Capitán América en solitario (El primer vengador en 2011, El Soldado de Invierno en 2014 y Civil War en 2016), cuatro películas de Los Vengadores (la primera de 2012, La era de Ultrón en 2015, Infinity War en 2018 y Endgame en 2019) y ha tenido breves apariciones en otros filmes del Universo Marvel como Thor: El Mundo Oscuro (2013), Spider-Man: Homecoming (2017) o Capitana Marvel (2019).

Después de que el viejo Steve Rogers apareciera en la última secuencia de Endgame para legar su escudo a Sam Wilson, la serie de Marvel Studios Falcon y el Soldado de Invierno mostró como Falcon en un principió rechazó convertirse en el nuevo icono y devolvió el escudo al Gobierno. Pero finalmente, y tras comprobar que el soldado elegido por las autoridades, John Walker, no era merecedor del arma, Sam -con su nuevo traje confeccionado en Wakanda- decide asumir el escudo y convertirse en el nuevo Capitán América.

"Soy un hombre negro que lleva las barras y estrellas, ¿qué es lo que no entiendo? Cada vez que cojo este escudo sé que hay millones de personas que van a odiarme por ello. Incluso ahora, aquí, lo noto", aseguró ante las cámaras el personaje de Mackie en un emotivo discurso en el último capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno.

"Las miradas, juzgándome, y no puedo hacer nada para cambiarlo. Y aun así aquí estoy. Sin súper suero, sin pelo rubio ni ojos azules. El único poder que tengo es que yo creo que podemos hacerlo mejor", sentenció el nuevo Capitán América.

ALEGRÍA ENTRE LOS FANS

La noticia ha sido acogida con gran entusiasmo por parte del fandom que, en muchos casos, consideran que el proyecto salda una cuenta pendiente con un personaje que, a pesar de haber demostrado su valía, no había recibido hasta ahora el trato en pantalla que se merecía.

NUESTRO CAPITÁN AMÉRICA SAM WILSON VA A TENER LA PELICULA QUE MERECE 🙌 pic.twitter.com/t7rfOCCDeq — Geek Zone 🍿 #WhatIfMarvel (@GeekZoneGZ) August 18, 2021

CAP 4 CONFIRMED TODAY IS THE BEST DAY EVER SAM WILSON GETTING WHAT HE DESERVES — maddie ‎⩔ ✪⌛️🌧 (@mmouttamyhead) August 18, 2021

SE VIENE MAS DE SAM WILSON VAMOS LOCO pic.twitter.com/yyjBxgFyZd — anita (@mercurybarness) August 18, 2021

QUE TENEMOS CAPTAIN AMERICA 4 QUE ME TIEMBLA TODO SAM WILSON SUPREMACY — coraline 🐀 (@wntrwidow) August 18, 2021

sam wilson is officially coming back to us!!! pic.twitter.com/NqHD0nn8QV — samantha 💫🦋✨ (@holymangos) August 18, 2021

Anthony Mackie Is Officially Starring in 'Captain America 4'.



Yes, he @AnthonyMackie is.👏🏼 pic.twitter.com/uXBwnJcU16 — #NHFTHR 👇🏽 (@NHFTHR) August 18, 2021

I genuinely can't wait for Captain America 4.



This is a Sam Wilson appreciation tweet. pic.twitter.com/7AQbivzF0L — Z ⚡ (@SnapzEnt) August 18, 2021

Un usuario de Twitter se ha atrevido incluso a especular con quién será ahora el encargado de portar el título de Falcon en caso de que este quedara vacante ante el cambio de nombre del personaje de Anthony Mackie. El favorito parece Joaquín Torres, quien en la serie de Falcon y el Soldado de Invierno estuvo interpretado por Danny Ramirez y no pasó inadvertido a pesar de su discreta participación.

joaquín torres as falcon in captain america 4 i can feel it in my bones pic.twitter.com/Q7myJuW3go — brioche ‎⩔ CAP 4 (@wlsonbrns) August 18, 2021

Aunque la película no cuenta aún con fecha de estreno, lo más probable es que llegue a partir de 2024, ya que todas las películas de la compañía hasta esa fecha, la Fase 4, están anunciadas y no se contempla este título. En cuanto al reparto, es más que probable que junto a Mackie también regrese Sebastian Stan para dar vida al Soldado de Invierno.

El propio Stan también ha celebrado en redes sociales la confirmación del acuerdo de Mackie con Marvel para protagonizar la nueva entrega del renovado héroe del escudo.