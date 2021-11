El chasquido de Thanos en Marvel fue culpa de Capitán América

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque Thanos fue el autor material e intelectual de la Decimación, el chasquido que convirtió en cenizas la mitad de la vida en el universo en 'Vengadores: Infinity War', Nia DaCosta, la directora de 'The Marvels', considera que el culpable es otro. Nada más y nada menos que Steve Rogers, o sea, el Capitán América.

"Algo que me gusta comentar con cierta ligereza es que el Capitán América es responsable del chasquido. Es culpa suya porque estaba intentando hacer lo mejor posible, hacer las cosas bien. Hay un mundo en el que sería un villano porque, al final, solo tenía que haber sacrificado a Visión", explicó la directora de secuela de 'Capitana Marvel' en una entrevista para Inverse.

"Eligió la vida de un robot antes que el universo entero. Sería una especie de antihéroe si lo ves desde esa perspectiva", agregó. "La gente diría que estoy loca por pensar de ese modo, pero hay algo relacionado con el viaje del antihéroe y del héroe. El dolor de un héroe es algo que los impulsar a martirizarse a sí mismo, mientras que el del antihéroe es algo que comienza su viaje en lugar de terminarlo", continuó.

En 'Infinity War', finalmente, Visión se sacrifica y para intentar que la Gema que tiene en su frente caiga en manos de Thanos le pide a Wanda que use sus poderes para destruirla. Pero lo hace tarde, ya que para ese entonces Thanos ya había llegado a Wakanda y usó la Gema del Tiempo para volver hacia atrás el tiempo unos segundos, hacerse con la piedra y completar así el Guantelete.

No obstante, como ha podido verse en '¿Qué pasaría si...? (What If...?)', lo más rápido para derrotar al Titán Loco hubiera sido que el propio Visión se enfrentara a él, tal y como sucedió cuando su cuerpo era utilizado por Ultrón, el cual partió en dos al supervillano usando la propia Gema de la Mente en poco menos que un segundo.