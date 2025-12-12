Clayface: James Gunn confirma una gran noticia para los fans de DC - DC COMICS

MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

El 11 de septiembre de 2026 llegará a las salas Clayface, con Tom Rhys Harries en el papel del mítico villano cambiaformas de Batman. James Gunn ha confirmado ahora que la película de James Watkins tendrá una calificación R (para mayores de 18 años), algo muy esperado por los fans del DCU.

"Clayface es completamente original", afirmó Gunn a CBR. "Nadie lo espera. [Veo] un director's cut en enero. Pero estuve mucho en el set, y creo que James Watkins es uno de los mejores directores de terror que existen", añadió el copresidente de DC Studios.

"¿No hables con extraños? Cómo logró aumentar la tensión fue fantástico", continuó Gunn. "Pero nadie... Es decir, ¿una auténtica cinta de terror corporal (body horror) para mayores de 18 años de una editorial de cómics? Y es un gran villano", confesó, confirmando así la calificación de la película. "Esta es la historia de origen de un fantástico villano de Batman. Así que estoy muy ilusionado con esto", resaltó.

De hecho, Gunn ya reveló en una anterior entrevista con CBS Mornings que, pese a estar ambientada en el mismo universo, Clayface es "una cinta de terror completa". "No todas las películas de la compañía siguen el mismo estilo. No es que todas vayan a ser como Superman", afirmó.

"Los artistas, directores y guionistas que participan en cada filme aportan su propia visión", explicó Gunn. Por lo tanto, el hecho de que Clayface tenga una calificación R, como fue el caso de Marvel con Deadpool y Lobezno, es un prometedor indicativo para los fans del DCU respecto a lo visto hasta ahora.

Dirigida por James Watkins y escrita por Hossein Amini, quien tomó el testigo de Flanagan como guionista, la cinta centrada en el villano cambiaformas de Batman, Clayface, también tiene en su reparto a Naomi Ackie, como la doctora Caitlin Bates; Max Minghella, como el prometido de esta, John; y Eddie Marsan, en un papel todavía por revelar.

Por otra parte, Robert Pattinson volverá a dar vida a Bruce Wayne en la esperada secuela de The Batman, que estará dirigida nuevamente por Matt Reeves y tiene prevista su llegada a los cines el 1 de octubre de 2027. Un poco antes, el 9 de julio de dicho año, aterrizará en las salas Man of Tomorrow, la secuela de Superman, donde el Hombre de Acero (David Corenswet) y Lex Luthor (Nicholas Hoult) combatirán juntos contra la amenaza de escala cósmica Brainiac.