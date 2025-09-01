Filtradas imágenes de Clayface con referencia al Joker y el primer vistazo al deformado villano de Batman - DC COMICS

La película de Clayface, el villano cambiaformas de Batman, ya ha empezado su rodaje de cara a su estreno previsto para el 11 de septiembre de 2026. Ahora, ciertas imágenes y vídeos del set en Liverpool han ofrecido nuevos detalles del filme, como un primer vistazo a Tom Rhys Harries como el villano titular, el diseño del logo de la película, un nuevo fichaje en su reparto e incluso una referencia a otro icónico personaje de DC Studios, el Joker.

Uno de los vídeos que ya circulan por redes sociales muestra una ambulancia frente al hospital general de Gotham, de la que enseguida sacan a un paciente en una camilla.

Es de suponer que la escena en cuestión se corresponda con la llegada de Matt Hagen al hospital, tras ser malherido y desfigurado (razón de su posterior transformación en Clayface). De hecho, esto parece ser confirmado por ciertas fotografías de Harries con la cabeza vendada y el rostro lleno de sangre.

Las imágenes del set de rodaje también han revelado el fichaje de Eddie Marsan (Ray Donovan, Hancock), en un papel que, aunque desconocido por el momento, se cree que podría ser el del representante de Hagen, tal y como apunta ComicBookMovie.

El actor se uniría así a un elenco que, según las últimas informaciones, ya cuenta con Naomi Ackie, que encarnará a Caitlin Bates y Max Minghella, que dará vida a su prometido John, aparte de con Harris en el papel protagonista.

Otras fotografías del rodaje muestran la claqueta, dejando ver el logo de la película, además de un interesante grafiti en un muro en el que puede leerse "The Jokers". No se sabe si esta referencia a los seguidores del Príncipe Payaso del Crimen será el único guiño a la existencia del villano.

Clayface será una cinta de 'body horror' dirigida por James Watkins (No hables con extraños, La mujer de negro) y basada en un guion de Mike Flanagan (La maldición de Hill House) y Hossein Amini (Drive). Además de James Gunn y Peter Safran, cabezas de DC Studios, Clayface está producida por Matt Reeves, director y guionista de The Batman.