Filtración masiva del rodaje de Clayface revela un gran SPOILER... ¿Y el final de la película de DC?

El director James Watkins (Nunca hables con extraños) sigue avanzando en el rodaje de Clayface (Cara de barro), cinta en la que Tom Rhys Harries da vida a este sorprendente y bizarro villano de Batman. Desde el set en Liverpool, Inglaterra, llega ahora una suculenta imagen que parece haber revelado importantes detalles de la trama e incluso de su desenlace.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La imagen en cuestión, que ya circula en internet, muestra a un joven enrollando lo que parece ser la primera plana de un periódico. Esta descubre una foto en blanco y negro del personaje de Harries, Matt Hagen, acompañada de un titular de lo más sorprendente: "El actor Matt Hagen Muerto".

Evidentemente, Hagen aprovecharía su aparente muerte para tener vía libre y transformarse en Clayface. Esto, sin embargo, revela un detalle importante sobre cómo termina la historia del villano.

En los cómics de DC, Hagen fue un aventurero y el segundo en convertirse en Clayface tras entrar en contacto con una piscina de plasma radioactivo. Pero este origen se vio alterado en Batman: La serie animada, donde Hagen era un actor que empleaba una crema antienvejecimiento para mantenerse joven. Tras enemistarse con su desarrollador, Roland Daggett, Hagen fue sumergido en un enorme depósito recubierto de dicha crema y se transformó en el Clayface 'clásico' de los cómics, dotándolo de su habilidad para cambiar de forma y apariencia.

Hace tan solo unos días se filtraron unas imágenes que revelaban una ambulancia frente al hospital general de Gotham, de la que sacaban rápidamente a un paciente en una camilla. Es de suponer que esta escena se corresponde con la llegada de Hagen al hospital, tras ser malherido y desfigurado (razón de su posterior transformación en Clayface).

De hecho, esto parece ser confirmado por ciertas fotografías de Harries con la cabeza vendada y el rostro lleno de sangre, además del fichaje de Eddie Marsan (Ray Donovan), en un papel que, aunque desconocido por el momento, se cree que podría ser el del representante de Hagen, tal y como apuntaba ComicBookMovie.

Dicho esto, cabe recordar que Mike Flanagan, quien escribió el primer borrador de Clayface, reconoció haberse inspirado en la serie animada de Batman, especialmente en el episodio doble Feat of Clay. "Es la historia perfecta: 'Feat of Clay', con Ron Perlman, para mí eso lo resume todo", afirmó en declaraciones recogidas por ComicBookMovie. "En pocas palabras, eso es lo que inspiró mi guion", añadió.

Sin embargo, el guion de Clayface, cuyo estreno está previsto para el 11 de septiembre de 2026, terminó recayendo en manos de Hossein Amini (Drive). Dirigida por James Watkins, la cinta también contará en su reparto con Naomi Ackie, que encarnará a Caitlin Bates, y Max Minghella como su prometido, John.