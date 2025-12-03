James Gunn dicta los 3 principios fundamentales de Batman en su Universo DC

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Robert Pattinson volverá a interpretar a Bruce Wayne en la esperada secuela de The Batman, cuyo estreno está previsto para el 1 de octubre de 2027. Pero son muchos quienes se preguntan quién encarnará al cruzado de la capa en Batman: The Brave and The Bold, que dirigirá Andy Muschietti, y aunque todavía no hay actor para el papel, James Gunn ya ha adelantado cuáles son los tres principios fundamentales que definirán al personaje en su Universo DC.

Así, tras ser abordado en Threads respecto a los detalles más solicitados por los fans para definir a Batman en el DCU, Gunn respondió que "lo más solicitado son el azul y gris. Luego el amarillo del emblema del murciélago. Después los ojos blancos [de la máscara]".

"Pero todas esas me parecen menos importantes que el propio personaje, el guion y la persona que lo interpreta", sentenció, dejando claro cuáles son los tres elementos realmente esenciales.

James Gunn says the blue and grey Batman suit is the most requested version by fans. pic.twitter.com/dXjhFLh8yE — DC Universe Daily (@DCdaily) December 1, 2025

Gunn parece tener presente así que la motivación y personalidad de Batman dentro del DCU prima por encima del diseño del traje. Las preguntas que surgen ahora, por tanto, son si se tratará de una encarnación del Caballero Oscuro joven, más adulta, e incluso si tendrá compañeros en su lucha contra el crimen.

En este sentido, conviene recordar que cada encarnación de Batman ya sea en la gran o pequeña pantalla, ha sido completamente distinta. Mientras que Adam West, fallecido en 2017, era una versión totalmente colorida del héroe de Gotham, Michael Keaton interpretó a una encarnación más fría y distante del personaje en Batman y Batman vuelve, ambas dirigidas por Tim Burton y estrenadas, respectivamente, en 1989 y 1992.

Posteriormente, Keaton retomó brevemente al personaje en The Flash, que, dirigida por Muschietti, vio la luz en 2021. Asimismo, Christian Bale dio vida a una versión más realista de Batman en la trilogía de El caballero oscuro bajo la dirección de Christopher Nolan.

Dicho esto, fue a comienzos del pasado octubre cuando se dio a conocer que Batman: The Brave and The Bold no tiene previsto arrancar de inmediato con su filmación e incluso que ya había encontrado guionista. Los rumores más recientes, de hecho, apuntaban a que el filme podría acabar abandonando la idea de que Damian Wayne termine vistiendo el traje de Robin.

En todo caso, el factor que determinará finalmente la diferenciación en cualquier adaptación de Batman es el guion y el actor que lo interprete. Entre los nombres favoritos de los fans para dar vida al caballero oscuro en el DCU de Gunn se encuentran Aaron Taylor-Johnson (28 años después), Alan Ritchson (Reacher), Glen Powell (The Running Man) o Brandon Sklenar (La asistenta). No obstante, Jonathan Bailey (Jurassic World: El renacer) se mostró abierto recientemente a encarnar al personaje.

"¿Haría Batman? Crecí con Val Kilmer, George Clooney, obviamente Christian Bale y Robert Pattinson", expresó el actor, que vuelve a interpretar a Fiyero en la secuela de Wicked durante The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el pasado noviembre. "Es un legado. Creo que James Gunn es increíble. Quién sabe...", añadió el actor, dejando ver que estaría dispuesto a aceptar el papel del caballero oscuro.