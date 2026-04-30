Christopher Nolan confirma que La Odisea será "más corta" que Oppenheimer pero igual de "épica"

MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

La Odisea, que llegará a los cines el próximo 17 de julio, constituye una de las propuestas más ambiciosas de Christopher Nolan y, según las informaciones, su película más cara hasta la fecha. No obstante, el cineasta ha revelado que esto no significará un récord de duración en su filmografía, ya que la cinta no será tan larga como su anterior trabajo, Oppenheimer.

"Es una película épica, tal y como exige el tema", aseguró el oscarizado director a añadiendo, en todo caso, que "es más corta". Aunque no se ha dado a conocer la duración exacta del filme, puesto que la cinta sobre el padre de la bomba atómica protagonizada por Cillian Murphy contó con una duración de 180 minutos, se puede esperar que La Odisea no llegue a las tres horas de metraje.

Hablando sobre su experiencia abordando la adaptación de la obra de Homero, Nolan remarcó una presión "enorme". "Cualquiera que se atreva con La Odisea asume las esperanzas y los sueños de los amantes del cine épico de todo el mundo, y eso conlleva una enorme responsabilidad", expuso.

"Lo que aprendí al rodar la trilogía de El caballero oscuro es que lo que el público espera de una película basada en una historia tan querida, con unos personajes tan queridos, es una interpretación sólida y sincera. Quieren saber que el cineasta se ha dejado la piel por ella", continuó explicando el realizador. "Realmente intenté hacer la mejor película posible", declaró.

EL INTENSO RODAJE DE LA ODISEA

Independientemente de la duración del montaje final, cabe decir que Nolan tiene a su disposición una gran cantidad de material y es que, según reveló el pasado mes de noviembre, durante los 91 días de rodaje, rodó "más de dos millones de pies de película", que se traducirían en unas 100 horas de vídeo, según expuso The Guardian.

"¡Es una experiencia muy primitiva! Llevo cuatro meses allí", indicó el realizador en declaraciones a Empire. "Hemos llevado al reparto que interpreta a la tripulación del barco de Odiseo a navegar entre olas reales, en lugares reales. Y sí, es inmenso, aterrador, maravilloso y benévolo, según cambian las condiciones", explicó, argumentando que querían "plasmar realmente lo duras que habrían sido esas travesías para la gente", además del "acto de fe que se estaba llevando a cabo en un mundo sin cartografiar, inexplorado".

La Odisea sigue la historia de Ulises/Odiseo en su accidentado viaje de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya. Matt Damon da vida en la película al héroe griego mientras que Tom Holland y Anne Hathaway dan vida a su hijo y su esposa, Telémaco y Penélope. Además, Robert Pattison será el ladino Antinous; Zendaya, la diosa Atenea; Charlize Theron, Calipso; Jon Bernthal, el rey espartano Menelao; John Leguizamo, Eumeo; Benny Safdie, el imponente Agamenón; y Mia Goth, Melantho. Completan el reparto Lupita Nyong'o, Will Yun Lee, Elliot Page y Cosmo Jarvis, entre otros.